  1. Суд инфо

Новым председателем Заречного райсуда Сум стал Александр Ковтун

21:09, 2 марта 2026
Председателя суда избрали сроком на три года в соответствии с законом.
Заречный районный суд города Сумы информирует об избрании нового председателя судебного учреждения.

Так, 2 марта состоялись собрания судей, во время которых путем тайного голосования на должность председателя суда избрали Александра Николаевича Ковтуна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Ранее сообщалось, что избран председатель Менского районного суда Черниговской области.

Также нового главу избрали в Одесском апелляционном суде.

суд судья Сумы

