Новим головою Зарічного райсуду Сум став Олександр Ковтун

Зарічний районний суд міста Суми інформує про обрання нового очільника судової установи.

Так, 2 березня відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрали Олександра Миколайовича Ковтуна.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше повідомлялося, що обрано голову Менського районного суду Чернігівської області.

Також нового очільника обрали в Одеському апеляційному суді.

