У Британії запровадять систему судового планування з використанням ШІ для скорочення черг у судах

21:45, 2 березня 2026
Очікується, що нова система допоможе зменшити судові затримки та підвищити ефективність розгляду кримінальних справ.
Фото: fentress.com
Леді-голова судової влади Великої Британії Сью Карр повідомила про запровадження нової національної системи судового розподілу справ, яка використовуватиме штучний інтелект для зменшення накопичених черг у судах, пише Law Society Gazette.

За словами Карр, систему планують запустити до літа шляхом оновлення кримінальної процесуальної інструкції. Міністерка у справах судів Сара Сакман у заяві, оприлюдненій виданням, назвала нововведення «революційним».

«Неоціненний обмін знаннями щодо тривалості судових процесів і ризиків неефективних розглядів також сприятиме розумнішому плануванню, використовуючи й удосконалюючи збір даних та штучний інтелект для допомоги працівникам із планування та суддям у скороченні черг і максимальному використанні гнучкості судів», — заявила Карр.

Вона зазначила, що це дозволить поєднати експертизу суддів із даними про роботу судів таким чином, щоб прогнозувати, як проходитимуть процеси — із перевищенням чи недовиконанням запланованих строків, а також визначати ризик їхньої неефективності.

Карр додала, що нові інструменти зможуть допомогти виявляти такі ризики та з часом визначати справи, які потребують пріоритетного розгляду, що сприятиме скороченню затримок. Адміністрування процесу планування більше не покладатиметься на суддів і «дозволить нам бути ще більш гнучкими при переході від одного процесу до іншого з більшою послідовністю», зазначила вона.

За її словами, нова система разом із необмеженою кількістю судових днів сприятиме оптимальному використанню можливостей судів. Водночас Карр наголосила, що рішення щодо розподілу справ залишатимуться функцією суддів.

«Суддівська незалежність і професійна оцінка мають залишатися в основі всіх цих змін. Судді ухвалюватимуть рішення про те, коли й де доречно проводити дистанційні слухання», — підкреслила вона.

Сакман також повідомила, що її відомство тестує інструмент планування на основі штучного інтелекту, який допомагає суддям і їхнім командам у процесі розподілу справ. Пілотне впровадження триває в містах Престон та Айзлворт.

«Розподіл справ є питанням судової влади, і це правильно, але завдання уряду — забезпечити ресурси для ефективного виконання цієї роботи. Я особисто протестувала цей інструмент — і це справді захопливо. Він використовує технології та підходи, які вже стали звичними в нашій системі охорони здоров’я», — додала вона.

