Коли у Київській області вимикатимуть світло 3 березня: опубліковано графіки

3 березня у Київській області й надалі діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області 3 березня продовжать діяти погодинні відключення електроенергії. Такі заходи запроваджено для стабілізації енергосистеми, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії оприлюднили час та обсяги вимкнень електрики для жителів Київщини.

Нагадаємо, 3 березня у частині регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.