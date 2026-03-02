Когда в Киевской области будут выключать свет 3 марта: опубликованы графики
21:14, 2 марта 2026
3 марта в Киевской области и дальше будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
В Киевской области 3 марта продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Такие меры введены для стабилизации энергосистемы, которая получила повреждения в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании обнародовали время и объемы отключения электричества для жителей Киевщины.
Напомним, 3 марта в части регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.