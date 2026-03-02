Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

В конце марта 2026 года в Италии состоится референдум, который может кардинально изменить юридическую систему страны. Премьер-министр Джорджа Мелони выносит на голосование пакет изменений, который называют как долгожданной модернизацией, так и попыткой «политической мести» судебной ветви власти.

Его целью является пересмотр Раздела II и Раздела IV Части II Конституции Итальянской Республики. Это пятый конституционный референдум в истории Итальянской Республики.

Избирателей спрашивают, одобряют ли они конституционный закон, который часто называют «реформой Нордио» (Riforma Nordio) в честь Карло Нордио (министра юстиции), который предусматривает внесение изменений в Конституцию Италии в различных аспектах, в том числе предлагает конституционное разделение карьер судей и прокуроров, разделение Высшего совета магистратуры (CSM) на два отдельных органа, а также отбор их членов путем жеребьёвки вместо традиционных выборов и создание Высшего дисциплинарного суда для осуществления дисциплинарных производств.

Инициированный правительством конституционный законопроект был одобрен Сенатом Республики 30 октября 2025 года. Поскольку во время парламентского рассмотрения он не набрал квалифицированного большинства в две трети голосов в каждой палате парламента Италии, в соответствии со статьей 138 Конституции Италии были собраны необходимые подписи для проведения подтверждающего конституционного референдума. Для действительности референдума кворум не требуется, и закон Нордио, вынесенный на референдум, будет провозглашён, если его подтвердит большинство действительных голосов.

Реформа изменяет институциональные основы функционирования всей судебной власти, что делает её одной из самых масштабных трансформаций правосудия в Италии за последние десятилетия.

Среди базовых нововведений:

Конституционное закрепление разделения карьер судей и прокуроров;

Разделение Высшего совета магистратуры на два отдельных органа;

Создание Высшего дисциплинарного суда;

Введение механизма жеребьёвки для формирования органов судебного самоуправления;

Новые правила назначения членов кассационного суда.

Центральным элементом реформы является введение на уровне Конституции принципа разделения карьер между магистратами, которые осуществляют судебную функцию, и магистратами, выполняющими функции публичного обвинения.

В действующей системе судьи могут переходить на должности прокуроров и наоборот. Такой переход возможен только один раз в карьере, при условии прохождения профессиональной подготовки, изменения региона службы и соблюдения временных ограничений. Реформа предлагает закрепить институциональное разделение этих функций на конституционном уровне.

В то же время новая модель не вводит отдельные конкурсы для судей и прокуроров — вопрос их отбора и организации профессиональной подготовки оставлен для регулирования обычным законом.

Сторонники реформы считают, что разделение будет способствовать укреплению беспристрастности суда и повышению качества правосудия. Критики же подчеркивают, что фактическое количество переходов между функциями в Италии исторически было незначительным, а значит, конституционное изменение может носить скорее символический характер.

Реформа предусматривает создание нового конституционного органа — Высшего дисциплинарного суда (Alta Corte Disciplinare), который возьмёт на себя дисциплинарную юрисдикцию в отношении магистратов.

Высший дисциплинарный суд будет состоять из 15 членов:

3 назначает Президент Италии из числа полных профессоров университетов по юридическим дисциплинам и адвокатов с как минимум двадцатилетним профессиональным стажем;

3 отбираются путём жеребьёвки из списка, сформированного парламентом на совместном заседании путём голосования;

6 судей и 3 прокурора отбираются жеребьёвкой из числа магистратов кассационного уровня среди представителей соответствующих категорий с как минимум двадцатилетним стажем судебной службы, которые выполняют или выполняли функции на уровне Верховного кассационного суда.

Полномочия этого органа включают рассмотрение дисциплинарных правонарушений, определение санкций и формирование практики профессиональной ответственности магистратуры. Обжалование решений возможно только в сам орган в другом составе.

Обычным законом будут определяться дисциплинарные правонарушения и соответствующие санкции, состав коллегий, порядок дисциплинарного производства, а также правила, необходимые для функционирования Высшего дисциплинарного суда.

Одновременно реформа предусматривает радикальную перестройку системы судебного самоуправления. Действующий Высший Совет Магистратуры, орган, обеспечивающий автономию и независимость магистратуры, разделяется на два самостоятельных органа:

Высший совет магистратуры судей;

Высший совет магистратуры прокуроров.

Оба органа будет возглавлять Президент Республики. Они будут осуществлять управление карьерой соответствующих категорий магистратов — назначение, перевод, оценка профессиональной деятельности.

Состав каждой из советов будет формироваться по новой модели:

Одна треть — «светские члены» среди профессоров права и адвокатов;

Две трети — магистраты соответствующей категории.

Выборная процедура заменяется механизмом жеребьёвки. Светские члены будут отбираться из предварительно сформированного парламентом списка, в то время как магистраты будут избираться случайным образом из профессионального корпуса.

Реформа сохраняет четырёхлетний срок полномочий членов советов и действующие ограничения по совмещениям должностей.

Обычным законом будет определено количество членов двух советов и детализированы процедуры проведения жеребьевки.

Противники видят в реформе не модернизацию правосудия, а институциональную перестройку, способную изменить баланс властей и характер уголовного процесса.

Критики в целом утверждают, что реформа не решает ключевых проблем итальянского правосудия — продолжительности процессов, перегрузки судов, нехватки кадров и ресурсов — и не приведет систему к большей эффективности. Вместо этого она меняет механизмы самоуправления магистратуры и процедуры дисциплинарной ответственности, не затрагивая институциональную способность судов.

Сторонники, среди которых ведущую роль играет министр юстиции Карло Нордио, отвергают утверждения о политическом контроле над магистратурой. Они подчеркивают, что текст реформы сохраняет конституционные гарантии автономии и независимости, а прокуроры остаются обязаны устанавливать как отягчающие, так и оправдывающие обстоятельства.

По их мнению, разделение карьеры является типичным для либеральных демократий и способствует беспристрастности судьи, который не связан с карьерной логикой органов обвинения. Введение жеребьёвки они трактуют как инструмент преодоления корпоративных влияний в магистратуре и уменьшения политической фракционности.

Автор: Тарас Лученко

