  1. В Украине

Владимир Зеленский сообщил о ситуации с переговорами Украина–США–РФ в Абу-Даби

13:17, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговоры предварительно планировали провести 5–6 марта в Абу-Даби.
Владимир Зеленский сообщил о ситуации с переговорами Украина–США–РФ в Абу-Даби
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированная на 5–8 марта встреча делегаций Украины, США и России на данный момент не отменена, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В комментарии журналистам глава государства сообщил, что переговоры предварительно планировали провести 5–6 марта в Абу-Даби. В то же время из-за активных боевых действий сейчас невозможно окончательно подтвердить, что встреча состоится именно в этом городе.

«Пока что из-за этих боевых действий сегодня мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что в случае невозможности проведения переговоров в Абу-Даби могут быть задействованы альтернативные площадки, которые уже использовались для переговоров.

В частности, речь идет о Турции и Швейцарии.

В настоящее время Украина ожидает ответа от партнеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]