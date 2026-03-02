Владимир Зеленский сообщил о ситуации с переговорами Украина–США–РФ в Абу-Даби

Переговоры предварительно планировали провести 5–6 марта в Абу-Даби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированная на 5–8 марта встреча делегаций Украины, США и России на данный момент не отменена, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах.

В комментарии журналистам глава государства сообщил, что переговоры предварительно планировали провести 5–6 марта в Абу-Даби. В то же время из-за активных боевых действий сейчас невозможно окончательно подтвердить, что встреча состоится именно в этом городе.

«Пока что из-за этих боевых действий сегодня мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что в случае невозможности проведения переговоров в Абу-Даби могут быть задействованы альтернативные площадки, которые уже использовались для переговоров.

В частности, речь идет о Турции и Швейцарии.

В настоящее время Украина ожидает ответа от партнеров.

