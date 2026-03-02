Вступление в ЕС: Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию кластеров

Президент заявил, что через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни государство будет технически готово к открытию всех шести переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. В то же время, по его словам, соответствующее политическое решение зависит не только от Украины.

«Буквально через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех шести кластеров. Мы к этому готовы. Но не все лидеры Европейского Союза готовы предоставить такую возможность. Вы знаете, почему и кто блокирует. То есть не все готовы дать Украине эту возможность», — сказал Зеленский.

