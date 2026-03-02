На Кипре объявили эвакуацию района Акротири и аэропорта Пафоса после появления неизвестных дронов: что известно

После обнаружения беспилотников в закрытой зоне Кипр находится в состоянии повышенной готовности.

На Кипре 2 марта объявили немедленную эвакуацию Международного аэропорта Пафоса после обнаружения неизвестного беспилотника в закрытой для полетов зоне. Об этом сообщает In-Cyprus.

По предварительным данным, службы безопасности приказали всем пассажирам и сотрудникам покинуть терминал. Республика находится в состоянии повышенной готовности.

Также власти распорядились срочно эвакуировать район Акротири из-за обострения ситуации на территории соседней британской суверенной военной базы.

В регионе звучали сирены, часть людей выехала еще до официального объявления.

Ранее поступили сообщения о поднятии истребителей с базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Акротири. Позже объект перевели в режим полной изоляции, администрация суверенной базовой территории начала эвакуацию гражданского персонала и закрыла основные въезды.

Эскалация произошла после ночных атак беспилотников, которые, по данным британской стороны, были направлены на инфраструктуру военного объекта. В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что семьи военнослужащих перемещают в альтернативное жилье на территории Республики Кипр.

В сети распространяют видео, где видно, что в районе британской авиабазы ​​Акротири на Кипре поднимается дым.

