АРМА начало независимый внешний аудит — проверят розыск и управление активами

14:40, 2 марта 2026
Комиссия международных экспертов оценит выполнение полномочий Агентства и ключевые направления его работы.
В АРМА начался независимый внешний аудит эффективности деятельности Агентства. Команда учреждения провела установочную встречу с членами Комиссии по независимому внешнему аудиту.

Стороны согласовали формат сотрудничества, график работы и основные этапы оценки.

Комиссия проверит, как АРМА реализует полномочия, определенные законодательством, а также проанализирует ключевые направления деятельности Агентства — от розыска активов до управления арестованным имуществом.

Как известно, в январе Кабмин распоряжением № 71-р утвердил состав Комиссии. В нее вошли международные эксперты из Нидерландов, Румынии, Великобритании и Польши с опытом в сфере уголовного права, борьбы с коррупцией и возврата активов.

Проведение аудита предусмотрено Законом № 4503-IX и является составляющей выполнения обязательств Украины в рамках переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз по разделу 24 «Юстиция, свобода и безопасность».

По результатам аудита АРМА получит независимую оценку своей деятельности и практические рекомендации по совершенствованию процессов управления арестованными активами, усилению прозрачности и повышению институциональной эффективности.

