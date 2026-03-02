  1. В Украине

В Украине приступили к текущим ремонтам дорог: восстановят более 3,5 млн квадратных метров покрытия — Свириденко

14:14, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлия Свириденко сообщила о старте текущих ремонтов дорог по всей Украине – привлечено более 140 бригад, объемы работ и финансирование правительство планирует наращивать.
В Украине приступили к текущим ремонтам дорог: восстановят более 3,5 млн квадратных метров покрытия — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начались ремонты автомобильных дорог общего пользования. Об этом заявила первая премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн. квадратных метров. Речь идет не о капитальном строительстве, а именно об оперативных ремонтах на приоритетных участках, где это уже разрешают погодные условия.

В первую очередь, работы проводятся на международных и национальных маршрутах, обеспечивающих военную логистику, эвакуацию населения, доставку гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и функционирования критической инфраструктуры, в частности в прифронтовых общинах.

Сейчас к выполнению работ привлечены более 140 бригад — это почти тысяча работников.

Свириденко подчеркнула, что правительство и дальше будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирование этих работ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет по транспорту и инфраструктуре заявил о критичном дефиците, ведь на дороги нужно 51,3 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено лишь 4,6 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дороги Украина Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]