В Украине приступили к текущим ремонтам дорог: восстановят более 3,5 млн квадратных метров покрытия — Свириденко

В Украине начались ремонты автомобильных дорог общего пользования. Об этом заявила первая премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн. квадратных метров. Речь идет не о капитальном строительстве, а именно об оперативных ремонтах на приоритетных участках, где это уже разрешают погодные условия.

В первую очередь, работы проводятся на международных и национальных маршрутах, обеспечивающих военную логистику, эвакуацию населения, доставку гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и функционирования критической инфраструктуры, в частности в прифронтовых общинах.

Сейчас к выполнению работ привлечены более 140 бригад — это почти тысяча работников.

Свириденко подчеркнула, что правительство и дальше будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирование этих работ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет по транспорту и инфраструктуре заявил о критичном дефиците, ведь на дороги нужно 51,3 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено лишь 4,6 млрд.

