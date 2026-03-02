Апостиль с QR-кодом — Минюст рассказал, как работает обновленный электронный реестр

В Украине заработал обновленный Электронный реестр апостилей. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Реестр отныне функционирует как централизованная платформа хранения, проверки и верификации апостилей. Решение предусматривает интегрированную базу данных, унифицированный учет и возможность быстрой идентификации документов, что соответствует стандартам цифрового документооборота.

С 2 марта 2026 года прием заявлений на проставление апостиля осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния территориальных органов Минюста и государственные нотариальные конторы. Продолжаются технические мероприятия для подключения частных нотариусов к системе.

Отныне апостиль видоизменяется и будет содержать QR-коды подписи и печати учреждения, которое его проставило. Также каждый апостиль будет иметь свой уникальный QR-код, который позволяет быстро подтвердить его подлинность.

На соответствующем сайте доступна проверка апостилей, выданных после 1 марта 2026 года, а также сохраняется архив апостилей, выданных до этой даты. При проверке отображается не только сам апостиль, но и сканированная копия документа, на который он проставлен.

Каждый апостиль, кроме бумажного варианта, будет иметь электронный вариант (файл с наложенной КЭП в международном формате ASiC-E), который можно загрузить в PDF-формате и предоставить по требованию учреждений за рубежом.

Также среди обновлений реестра — формирование базы образцов подписей и печатей, на которые проставляется апостиль. Система позволяет оперативно и удобно найти необходимый образец для сверки, что минимизирует риск ошибки и проставления апостиля на поддельный документ.

Инструкция пользователя размещена на сайте ГП «НАИС» в рубрике Реестры - подрубрика Единые и Государственные реестры - категория Электронный реестр апостилей - подкатегория Методические рекомендации.

В ближайшее время Минюст планирует подключить к этой системе другие министерства и ведомства, уполномоченные осуществлять апостилирование документов. Обновленный реестр уже имеет необходимую техническую архитектуру для масштабирования и межведомственного взаимодействия.

Также продолжается работа над интеграцией услуги с порталом Дия, что позволит подавать заявление на проставление апостиля онлайн, существенно упростив процедуру для граждан в Украине и за рубежом.