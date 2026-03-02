  1. В мире

В Великобритании хотят обязать свидетелей подтверждать, что их показания написаны без ИИ

15:08, 2 марта 2026
Экспертов также могут обязать раскрывать, применяли ли они ИИ при подготовке заключений.
В Великобритании хотят обязать свидетелей подтверждать, что их показания написаны без ИИ
В Великобритании предлагают новые правила по использованию искусственного интеллекта при подготовке судебных документов. В частности, свидетельские показания и заключения экспертов по гражданским делам могут обязать сопровождать заявлением о том, что их текст не был создан с помощью ИИ.

Инициативу обнародовал Совет по гражданскому правосудию (Civil Justice Council) в промежуточном отчете об использовании технологий в судах, передает Law Gazette.

Что именно предлагают

Рабочая группа считает, что искусственный интеллект может быть полезным, однако его применение не должно наносить ущерб справедливости судебного процесса.

Новые подходы касаются четырех видов документов:

  • исковых заявлений и других процессуальных материалов;
  • письменных позиций адвокатов;
  • свидетельских показаний;
  • экспертных заключений.

При этом речь не идет о проверке правописания или технической помощи, а также не рассматривается вопрос умышленного представления ложных доказательств.

Показания — только «своими словами»

Наибольшее внимание уделяют именно свидетельским показаниям. Предлагается, чтобы по делам, рассматриваемым в судах по вопросам бизнеса и собственности, к показаниям добавлялось отдельное заявление о том, что искусственный интеллект не использовался для написания или редактирования текста.

Идея заключается в том, чтобы гарантировать: показания изложены собственными словами человека, а не сформулированы или «усилены» алгоритмом.

Также рассматриваются изменения в процессуальные правила, которые прямо обяжут подтверждать, что ИИ не использовался для перефразирования, дополнения или изменения содержания показаний.

Эксперты должны раскрывать использование ИИ

В отношении экспертов предлагают иной подход: если они применяли ИИ (кроме технических функций, таких как расшифровка), они должны объяснить, каким образом его использовали и какие инструменты задействовали.

В отчете признают, что искусственный интеллект может помочь людям без адвоката подготовить документы в суд. Поэтому чрезмерные ограничения могут усложнить доступ к правосудию.

Обсуждение предложенных изменений продлится до 14 апреля 2026 года. После этого могут быть приняты окончательные правила.

суд искусственный интеллект Великобритания ИИ

