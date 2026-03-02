Невнесение стоимости имущества на депозит не является основанием для оставления без рассмотрения иска к недобросовестному приобретателю — КГС ВС

КГС ВС рассмотрел дело об оставлении без рассмотрения иска о истребовании имущества у недобросовестного приобретателя в связи с невнесением стоимости имущества на депозитный счет суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Внесение стоимости недвижимого имущества на депозитный счет суда является обязательной предпосылкой для удовлетворения иска об истребовании имущества у добросовестного приобретателя. При истребовании имущества у недобросовестного приобретателя положения ч. 5 ст. 390 ГК Украины не применяются. Вопрос о добросовестности приобретателя решается судом после исследования доказательств на стадии вынесения судебного решения, а не при принятии иска к рассмотрению.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела и позиция судов предыдущих инстанций

В деле, которое пересматривалось, прокурор в интересах государства обратился в суд с иском об истребовании в государственную собственность земельного участка, расположенного в пределах населенного пункта, из чужого незаконного владения, обосновывая свои требования недобросовестностью приобретателей спорного земельного участка, в частности ответчика (последнего приобретателя) по делу.

Оставляя без рассмотрения поданный прокурором иск по основаниям невыполнения требований определения суда об устранении недостатков, а именно — непредоставления прокурором экспертно-денежной оценки земельного участка и невнесения на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного земельного участка, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что ст. 390 ГК Украины (с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 12 марта 2025 года № 4292-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя») устанавливает обязанность органа местного самоуправления или прокурора вносить стоимость недвижимого имущества на депозитный счет суда, что является предпосылкой для дальнейшего рассмотрения дела с целью обеспечения возможности соблюдения и исполнения требований закона на момент вынесения решения по делу, независимо от результата рассмотрения дела.

Согласно выводам судов предыдущих инстанций, ответчик считается добросовестным приобретателем спорного земельного участка, пока не будет доказано обратное, а следовательно, на спорные правоотношения распространяются требования приведенного выше Закона № 4292-ІХ.

Правовая позиция КГС ВС

Отменяя обжалуемые истцом судебные решения и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, КГС ВС указал, что положения ч. 5 ст. 390 ГК Украины распространяются на случаи подачи иска об истребовании имущества у добросовестного приобретателя. Вместе с тем в случае подачи и рассмотрения судом иска об истребовании имущества у недобросовестного приобретателя указанная норма применению не подлежит.

КГС ВС отметил, что вопрос о добросовестности / недобросовестности приобретателя может быть решен судом лишь после исследования доказательств на стадии вынесения судебного решения.

В случае установления недобросовестности приобретателя суд удовлетворяет иск на основании ст. 387 ГК Украины без применения предписаний ч. 5 ст. 390 ГК Украины, которая определяет порядок компенсации стоимости имущества добросовестному приобретателю. В случае же недоказанности истцом недобросовестности приобретателя и установления, что приобретатель является добросовестным, суд отказывает в удовлетворении иска, в частности на основании ч. 5 ст. 390 ГК Украины, если истец предварительно не внес стоимость имущества на депозитный счет суда.

КГС ВС обратил внимание судов, что по содержанию п. 2 разд. ІІ Закона № 4292-ІХ положения этого Закона имеют обратную силу во времени, в частности в части условий и порядка компенсации истцом добросовестному приобретателю стоимости недвижимого имущества, оценка которого осуществлена в порядке, определенном законом, действующем на дату подачи искового заявления, в делах, в которых суд первой инстанции не вынес решения об истребовании имущества у добросовестного приобретателя на день вступления в силу этого Закона.

В то же время прокурор в этом деле предъявил иск об истребовании земельного участка у недобросовестного приобретателя, а потому положения ч. 5 ст. 390 ГК Украины, ч. 4 ст. 177, абз. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК Украины в таком случае не подлежат применению при решении вопроса о принятии иска к рассмотрению.

Постановление КГС ВС от 14 января 2026 года по делу № 354/160/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.