Мужчину с ранее установленной инвалидностью признали годным: апелляция подтвердила возможность повторной ВВК после мобилизации

2ААС рассмотрел, можно ли отменить решение ВВК и обязать ТЦК направить уже мобилизованного военнослужащего на повторный медицинский осмотр.

Мужчина, который ранее имел установленную вторую группу инвалидности, был признан годным к военной службе и мобилизован. Он обжаловал решение военно-врачебной комиссии, указывая на нарушение процедуры медицинского осмотра.

Второй апелляционный административный суд по делу № 440/2188/25 подтвердил: решение ВВК при ТЦК может быть отменено в судебном порядке, если при проведении медицинского осмотра нарушена процедура. Более того, даже если лицо уже мобилизовано, суд вправе обязать компетентный орган направить военнослужащего на повторный медицинский осмотр.

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Полтавского окружного административного суда, которым было отменено постановление ВВК о годности к службе и обязано направить истца на новый медицинский осмотр.

Обстоятельства дела

Истец — военнообязанный, которого 30 января 2025 года ВВК при ТЦК признала годным к военной службе. Заключение было оформлено справкой № 6/1733. На основании этого решения 31 января 2025 года его призвали на военную службу во время мобилизации, а впоследствии зачислили в списки личного состава воинской части.

В иске мужчина просил:

отменить постановление ВВК о годности;

обязать провести повторный медицинский осмотр в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402 от 14.08.2008);

отменить приказ о призыве и приказ о зачислении в воинскую часть.

Свои требования он обосновывал тем, что:

ранее имел установленную вторую группу инвалидности;

медицинский осмотр проведен с нарушениями;

не выполнены обязательные лабораторные исследования;

в карте осмотра отсутствует оттиск печати;

не зафиксирован полный объем медицинских данных.

Полтавский окружной административный суд частично удовлетворил иск: признал противоправным и отменил постановление ВВК; обязал направить истца на медицинский осмотр; отказал в отмене приказов о призыве и зачислении в воинскую часть.

ТЦК и СП обжаловал это решение.

Что установил апелляционный суд

Второй апелляционный административный суд детально проанализировал нормы: Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»; Закона «О воинской обязанности и военной службе»; Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ МО № 402).

2ААС указал на следующие особенности:

1. Суд не оценивает диагноз, но проверяет процедуру

Коллегия судей подчеркнула: административный суд не имеет полномочий оценивать медицинский диагноз или определять годность к службе по существу. Это компетенция ВВК и, в спорных случаях, Центральной ВВК.

Однако суд вправе проверять, соблюдена ли процедура проведения медицинского осмотра.

2. ВВК нарушила обязательную процедуру

Суд установил, что во время осмотра 30.01.2025: не проведены обязательные общий анализ крови и мочи; не проведены обязательные серологические исследования (ВИЧ, гепатиты, RW); не определены группа крови и резус-принадлежность; карта медицинского осмотра не скреплена печатью, как того требует Положение № 402.

Эти требования прямо предусмотрены пунктом 3.4 главы 3 раздела II Положения № 402 и приложением 13 к нему.

Таким образом, постановление ВВК было принято с нарушением процедуры, а следовательно — является противоправным.

3. Статус инвалидности

Суд отдельно отметил: доказательств продления инвалидности после марта 2023 года истец не предоставил. Поэтому по состоянию на 30.01.2025 он не имел статуса лица с инвалидностью.

Этот вопрос не стал основанием для отмены решения ВВК — ключевым было именно нарушение процедуры медицинского осмотра.

4. Можно ли направить уже мобилизованного на повторную ВВК — это было центральным вопросом апелляции.

ТЦК и СП утверждал, что после мобилизации лицо приобретает статус военнослужащего, а направление на ВВК осуществляется другими субъектами — командирами, медицинскими учреждениями и т.д.

Апелляционный суд согласился, что: после призыва лицо является военнослужащим; порядок осмотра военнослужащих регулирует глава 6 Положения № 402.

В то же время суд подчеркнул:

руководители ТЦК и СП также относятся к субъектам, которые могут направлять на медицинский осмотр;

суд вправе выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав (ч. 2 ст. 9 КАС Украины);

обязание направить на медицинский осмотр в данном случае не является вмешательством в дискреционные полномочия, поскольку речь идет не о свободе усмотрения, а об устранении последствий незаконного решения.

Суд подчеркнул: способ защиты должен быть эффективным и исключать необходимость повторного обращения в суд.

Решение апелляционной инстанции

Второй апелляционный административный суд постановил: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения; решение суда первой инстанции — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных КАС Украины.

