  1. В Украине

В Украине утвердили порядок реагирования на дискриминацию по признаку пола: что изменится

17:51, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство утвердило новый порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, определяющего полный алгоритм рассмотрения обращений, защиту пострадавших и ответственность за нарушение.
В Украине утвердили порядок реагирования на дискриминацию по признаку пола: что изменится
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Равенство прав женщин и мужчин гарантировано Конституцией Украины, а дискриминация по признаку пола является нарушением закона и влечет за собой ответственность. Недавно правительство утвердило четкий порядок реагирования на такие случаи, который определяет механизм рассмотрения обращений и взаимодействие органов власти, а Минюст разъясняет, как это будет работать на практике.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что регулирует новый порядок

Порядок устанавливает:

  • общие подходы к рассмотрению обращений по поводу дискриминации по признаку пола;
  • процедуру подачи таких обращений и требования к их оформлению;
  • механизм информирования заявителей о ходе и результатах рассмотрения;
  • форму ежегодной отчетности в Национальную социальную сервисную службу Украины.

Таким образом, на нормативном уровне урегулирован весь цикл работы с обращением — от его подачи до итогового решения и обобщения практики.

Оперативное реагирование и профилактика дискриминации

Для рассмотрения обращений и оперативного реагирования предусмотрен своевременный анализ сообщений о возможной дискриминации, сексуальных домогательствах или насилии по признаку пола и принятие необходимых мер в пределах полномочий.

Отдельное внимание уделено предупреждению таких проявлений. Документ определяет пути профилактики дискриминации, а также меры по недопущению сексуальных домогательств и насилия.

Защита пострадавших и системность подхода

Реализация порядка должна обеспечить:

  • своевременное реагирование на случаи дискриминации;
  • надлежащую защиту пострадавших лиц;
  • унифицированный подход к работе с такими обращениями.

Введение единого алгоритма действий позволит избежать формального подхода и повысить ответственность уполномоченных органов за результаты рассмотрения.

Евроинтеграционный контекст

Разработка документа осуществлялась с учетом рекомендаций Европейской комиссии по результатам скрининга имплементации актов права Европейского Союза в украинское законодательство.

Это решение является частью системной работы по приближению национального законодательства к стандартам ЕС в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и противодействия дискриминации.

Утвержденный порядок формирует четкую институциональную модель реагирования на случаи дискриминации по признаку пола и усиливает гарантии защиты прав человека в Украине.

Ранее мы писали о том, что украинское законодательство предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение принципа равенства прав женщин и мужчин. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу, общественным работам или административному аресту. Так, административное взыскание может составлять от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения — до 5100 гривен.

Санкция статьи 173-6 КУоАП также предусматривает общественные работы сроком от 20 до 40 часов либо исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20 процентов заработка. Если дискриминационные действия сопровождались насилием, угрозами или повлекли тяжкие последствия, возможно применение уголовной ответственности.

Пострадавшее лицо имеет право требовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного противоправными действиями. Важно, что моральный вред подлежит возмещению независимо от материальных убытков и не зависит от их размера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]