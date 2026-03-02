В Украине утвердили порядок реагирования на дискриминацию по признаку пола: что изменится

Правительство утвердило новый порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, определяющего полный алгоритм рассмотрения обращений, защиту пострадавших и ответственность за нарушение.

Равенство прав женщин и мужчин гарантировано Конституцией Украины, а дискриминация по признаку пола является нарушением закона и влечет за собой ответственность. Недавно правительство утвердило четкий порядок реагирования на такие случаи, который определяет механизм рассмотрения обращений и взаимодействие органов власти, а Минюст разъясняет, как это будет работать на практике.

Что регулирует новый порядок

Порядок устанавливает:

общие подходы к рассмотрению обращений по поводу дискриминации по признаку пола;

процедуру подачи таких обращений и требования к их оформлению;

механизм информирования заявителей о ходе и результатах рассмотрения;

форму ежегодной отчетности в Национальную социальную сервисную службу Украины.

Таким образом, на нормативном уровне урегулирован весь цикл работы с обращением — от его подачи до итогового решения и обобщения практики.

Оперативное реагирование и профилактика дискриминации

Для рассмотрения обращений и оперативного реагирования предусмотрен своевременный анализ сообщений о возможной дискриминации, сексуальных домогательствах или насилии по признаку пола и принятие необходимых мер в пределах полномочий.

Отдельное внимание уделено предупреждению таких проявлений. Документ определяет пути профилактики дискриминации, а также меры по недопущению сексуальных домогательств и насилия.

Защита пострадавших и системность подхода

Реализация порядка должна обеспечить:

своевременное реагирование на случаи дискриминации;

надлежащую защиту пострадавших лиц;

унифицированный подход к работе с такими обращениями.

Введение единого алгоритма действий позволит избежать формального подхода и повысить ответственность уполномоченных органов за результаты рассмотрения.

Евроинтеграционный контекст

Разработка документа осуществлялась с учетом рекомендаций Европейской комиссии по результатам скрининга имплементации актов права Европейского Союза в украинское законодательство.

Это решение является частью системной работы по приближению национального законодательства к стандартам ЕС в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и противодействия дискриминации.

Утвержденный порядок формирует четкую институциональную модель реагирования на случаи дискриминации по признаку пола и усиливает гарантии защиты прав человека в Украине.

Ранее мы писали о том, что украинское законодательство предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение принципа равенства прав женщин и мужчин. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу, общественным работам или административному аресту. Так, административное взыскание может составлять от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения — до 5100 гривен.

Санкция статьи 173-6 КУоАП также предусматривает общественные работы сроком от 20 до 40 часов либо исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20 процентов заработка. Если дискриминационные действия сопровождались насилием, угрозами или повлекли тяжкие последствия, возможно применение уголовной ответственности.

Пострадавшее лицо имеет право требовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного противоправными действиями. Важно, что моральный вред подлежит возмещению независимо от материальных убытков и не зависит от их размера.

