В Украине утвердили порядок реагирования на дискриминацию по признаку пола: что изменится
Равенство прав женщин и мужчин гарантировано Конституцией Украины, а дискриминация по признаку пола является нарушением закона и влечет за собой ответственность. Недавно правительство утвердило четкий порядок реагирования на такие случаи, который определяет механизм рассмотрения обращений и взаимодействие органов власти, а Минюст разъясняет, как это будет работать на практике.
Что регулирует новый порядок
Порядок устанавливает:
- общие подходы к рассмотрению обращений по поводу дискриминации по признаку пола;
- процедуру подачи таких обращений и требования к их оформлению;
- механизм информирования заявителей о ходе и результатах рассмотрения;
- форму ежегодной отчетности в Национальную социальную сервисную службу Украины.
Таким образом, на нормативном уровне урегулирован весь цикл работы с обращением — от его подачи до итогового решения и обобщения практики.
Оперативное реагирование и профилактика дискриминации
Для рассмотрения обращений и оперативного реагирования предусмотрен своевременный анализ сообщений о возможной дискриминации, сексуальных домогательствах или насилии по признаку пола и принятие необходимых мер в пределах полномочий.
Отдельное внимание уделено предупреждению таких проявлений. Документ определяет пути профилактики дискриминации, а также меры по недопущению сексуальных домогательств и насилия.
Защита пострадавших и системность подхода
Реализация порядка должна обеспечить:
- своевременное реагирование на случаи дискриминации;
- надлежащую защиту пострадавших лиц;
- унифицированный подход к работе с такими обращениями.
Введение единого алгоритма действий позволит избежать формального подхода и повысить ответственность уполномоченных органов за результаты рассмотрения.
Евроинтеграционный контекст
Разработка документа осуществлялась с учетом рекомендаций Европейской комиссии по результатам скрининга имплементации актов права Европейского Союза в украинское законодательство.
Это решение является частью системной работы по приближению национального законодательства к стандартам ЕС в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и противодействия дискриминации.
Утвержденный порядок формирует четкую институциональную модель реагирования на случаи дискриминации по признаку пола и усиливает гарантии защиты прав человека в Украине.
Ранее мы писали о том, что украинское законодательство предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение принципа равенства прав женщин и мужчин. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу, общественным работам или административному аресту. Так, административное взыскание может составлять от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения — до 5100 гривен.
Санкция статьи 173-6 КУоАП также предусматривает общественные работы сроком от 20 до 40 часов либо исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20 процентов заработка. Если дискриминационные действия сопровождались насилием, угрозами или повлекли тяжкие последствия, возможно применение уголовной ответственности.
Пострадавшее лицо имеет право требовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного противоправными действиями. Важно, что моральный вред подлежит возмещению независимо от материальных убытков и не зависит от их размера.
