В Україні затвердили порядок реагування на дискримінацію за ознакою статі: що зміниться

Уряд затвердив новий порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, який визначає повний алгоритм розгляду звернень, захист постраждалих та відповідальність за порушення.

Рівність прав жінок і чоловіків гарантована Конституцією України, а дискримінація за ознакою статі є порушенням закону та тягне за собою відповідальність. Нещодавно уряд затвердив чіткий порядок реагування на такі випадки, який визначає механізм розгляду звернень і взаємодію органів влади, а Мін’юст роз’яснює, як це працюватиме на практиці.

Що врегульовує новий порядок

Порядок встановлює:

- загальні підходи до розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі;

- процедуру подання таких звернень та вимоги до їх оформлення;

- механізм інформування заявників про хід і результати розгляду;

- форму щорічного звітування до Національної соціальної сервісної служби України.

Таким чином, на нормативному рівні врегульовано весь цикл роботи зі зверненням — від його подання до підсумкового рішення та узагальнення практики.

Оперативне реагування та профілактика дискримінації

Для розгляду звернень та оперативного реагування на відповідні своєчасно аналізувати повідомлення про можливу дискримінацію, сексуальні домагання чи насильство за ознакою статі та вживати необхідних заходів у межах повноважень.

Окрему увагу приділено запобіганню таким проявам. Документ визначає шляхи профілактики дискримінації, а також заходи щодо недопущення сексуальних домагань і насильства.

Захист постраждалих і системність підходу

Реалізація порядку має забезпечити:

- своєчасне реагування на випадки дискримінації;

- належний захист постраждалих осіб;

- уніфікований підхід до роботи з такими зверненнями.

Запровадження єдиного алгоритму дій дозволить уникнути формального підходу та підвищити відповідальність уповноважених органів за результати розгляду.

Євроінтеграційний контекст

Розроблення документа здійснювалося з урахуванням рекомендацій Європейської комісії за результатами скринінгу імплементації актів права Європейського Союзу в українське законодавство.

Це рішення є частиною системної роботи з наближення національного законодавства до стандартів ЄС у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

Затверджений порядок формує чітку інституційну модель реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та посилює гарантії захисту прав людини в Україні.

Раніше ми писали про те, що українське законодавство передбачає цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення принципу рівності прав жінок і чоловіків. Винні особи можуть бути притягнуті до штрафу, громадських робіт або адміністративного арешту. Так, адміністративне стягнення може становити від 1700 до 3400 гривень, а у разі повторного порушення — до 5100 гривень.

Санкція статті 173-6 КУпАП також передбачає громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20 процентів заробітку. Якщо дискримінаційні дії супроводжуються насильством, погрозами або завдали тяжких наслідків, можливе застосування кримінальної відповідальності.

Постраждала особа має право вимагати відшкодування матеріальної шкоди та компенсації моральної шкоди, завданої протиправними діями. Важливо, що моральна шкода підлягає відшкодуванню незалежно від матеріальних збитків і не залежить від їх розміру.

