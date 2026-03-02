  1. В Україні

Аліменти без рішення суду — як оформити добровільне відрахування із зарплати

18:09, 2 березня 2026
Сімейний кодекс передбачає можливість відрахування аліментів за ініціативою платника.
Фото: pokrovsk.city
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, як оформити добровільне відрахування аліментів із зарплати.

Відповідно до Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомоги, обов’язок триває до досягнення нею 23 років за умови можливості надання такої допомоги. Той із батьків, хто проживає окремо, бере участь в утриманні дитини, зокрема у грошовій формі.

Стаття 187 Сімейного кодексу України передбачає можливість відрахування аліментів за ініціативою платника. Один із батьків може подати за місцем отримання доходу — роботи, виплати пенсії чи стипендії — письмову заяву про відрахування аліментів. У заяві визначаються розмір і строк сплати. Підставою для здійснення відрахувань є сама заява платника.

Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії або стипендії. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати доходу не може перевищувати 50 відсотків суми, що підлягає виплаті, у тому числі за наявності кількох виконавчих документів. Водночас за заявою платника аліменти можуть відраховуватися і в разі, коли загальна сума утримань разом із виконавчими документами перевищує половину доходу, а також у разі сплати аліментів на іншу дитину.

Відповідно до статті 179 Сімейного кодексу України аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини та гарантованим законом джерелом її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів і розпорядження ними відповідно до положень Цивільного кодексу України.

аліменти мінюст

Стрічка новин

Блоги
Публікації
