Для кожного регіону РНБО затвердить перелік необхідних дій для підготовки до зими, — Зеленський

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо підготовки стратегії на наступну зиму.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що готується засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму.

За словами глави держави, мають бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури в містах і громадах, а також комплексні плани стійкості міст і регіонів.

Зеленський повідомив, що провів обговорення з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Йшлося про ключові пріоритети, зміст уже підготовлених проєктів документів і напрацювання конкретних регіонів.

Президент зазначив, що українці бачили й відчували, які міста та громади підготувалися до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року, наголосив він, для кожного регіону на рівні РНБО буде затверджено конкретний перелік необхідних дій. Водночас збережуть і поширять ефективні рішення тих громад, які продемонстрували найкращі результати у захисті енергосистеми та підтримці людей.

Окремо, за словами глави держави, визначать конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою.

