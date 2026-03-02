  1. В Украине

Для каждого региона СНБО утвердит перечень необходимых действий для подготовки к зиме, — Зеленский

17:57, 2 марта 2026
Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по подготовке стратегии на следующую зиму.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что готовится заседание СНБО для утверждения стратегии на предстоящую зиму.

По словам главы государства, должны быть утверждены обновленные планы по защите и восстановлению энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах, а также комплексные планы устойчивости городов и регионов.

Зеленский сообщил, что провел обсуждение с Премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Речь шла о ключевых приоритетах, содержании уже подготовленных проектов документов и наработке конкретных регионов.

Президент отметил, что украинцы видели и чувствовали, какие города и общины подготовились к имеющимся угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. В этом году, подчеркнул он, для каждого региона на уровне СНБО будет утвержден конкретный перечень необходимых действий. В то же время, сохранят и распространят эффективные решения тех общин, которые продемонстрировали наилучшие результаты в защите энергосистемы и поддержке людей.

Отдельно, по словам главы государства, определят конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующую работу с партнерами. Украина станет сильнее.

Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги
Публикации
