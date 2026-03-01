Ракетный удар Ирана по Бейт-Шемешу – 8 погибших и более 20 раненых

В городе Бейт-Шемеш ракета Ирана попала в жилые здания, продолжается эвакуация пострадавших.

Фото: Clash Report

В результате ракетного удара, нанесенного Ираном по городу Бейт-Шемеш, погибли восемь человек, еще более 20 получили ранения, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщают Israel National News и The Jerusalem Post.

Медики оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и эвакуируют их в больницы. Начальник скорой медицинской помощи Йосеф Лауфер сообщил, что после сигнала о ударе по нескольким зданиям с серьезными разрушениями на место происшествия направили многочисленные машины скорой помощи и мобильные отделения интенсивной терапии.

«Когда мы прибыли, то увидели значительные повреждения и жителей, которых спасли из здания. Мы оказали медицинскую помощь нескольким пострадавшим, в частности 10-летней девочке в тяжелом состоянии, а также ряду других раненых с различной степенью травм», — отметил Лауфер. Бригады медиков остаются на месте, чтобы продолжать оказывать помощь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поисково-спасательные силы Командования тыла вместе с многочисленными медицинскими бригадами и вертолетом эвакуируют пострадавших с места поражения. Командир Командования тыла направляется на место происшествия.

В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что система раннего предупреждения сработала как запланировано. Обстоятельства ракетного удара в настоящее время проверяются.

Видео: Clash Report

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

