Ракетный удар Ирана по Бейт-Шемешу – 8 погибших и более 20 раненых
В результате ракетного удара, нанесенного Ираном по городу Бейт-Шемеш, погибли восемь человек, еще более 20 получили ранения, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщают Israel National News и The Jerusalem Post.
Медики оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и эвакуируют их в больницы. Начальник скорой медицинской помощи Йосеф Лауфер сообщил, что после сигнала о ударе по нескольким зданиям с серьезными разрушениями на место происшествия направили многочисленные машины скорой помощи и мобильные отделения интенсивной терапии.
«Когда мы прибыли, то увидели значительные повреждения и жителей, которых спасли из здания. Мы оказали медицинскую помощь нескольким пострадавшим, в частности 10-летней девочке в тяжелом состоянии, а также ряду других раненых с различной степенью травм», — отметил Лауфер. Бригады медиков остаются на месте, чтобы продолжать оказывать помощь.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поисково-спасательные силы Командования тыла вместе с многочисленными медицинскими бригадами и вертолетом эвакуируют пострадавших с места поражения. Командир Командования тыла направляется на место происшествия.
В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что система раннего предупреждения сработала как запланировано. Обстоятельства ракетного удара в настоящее время проверяются.
Видео: Clash Report
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.
Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.
В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.
