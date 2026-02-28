Момент прильоту біля 5-зіркового готелю в Дубаї потрапив на відео: нові кадри з Еміратів

На кадрах видно момент падіння та потужне займання поблизу готелю.

У Дубаї на тлі триваючих обстрілів з боку Ірану сталася потужна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm, розташованого на острові Пальма Джумейра.

До місця події прямують десятки автомобілів швидкої допомоги. У місті працюють системи протиповітряної оборони, мешканців і туристів закликають прямувати до укриттів.

За попередніми повідомленнями, неподалік готелю впав боєприпас, після чого спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах оприлюднено кадри моменту падіння та займання.

Окремі медіа зазначають, що по готелю міг влучити безпілотник типу «Шахед». На інших відео, які з’явилися в мережі, видно об’єкт у небі, схожий на дрон цього типу. Водночас офіційного підтвердження щодо типу боєприпасу наразі немає.

Інформація про можливих постраждалих та масштаб пошкоджень уточнюється. Офіційні органи поки що не надали детальних коментарів щодо інциденту.

