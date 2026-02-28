  1. Відео
  У світі

Момент прильоту біля 5-зіркового готелю в Дубаї потрапив на відео: нові кадри з Еміратів

17:42, 28 лютого 2026
На кадрах видно момент падіння та потужне займання поблизу готелю.
Момент прильоту біля 5-зіркового готелю в Дубаї потрапив на відео: нові кадри з Еміратів
У Дубаї на тлі триваючих обстрілів з боку Ірану сталася потужна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm, розташованого на острові Пальма Джумейра.

До місця події прямують десятки автомобілів швидкої допомоги. У місті працюють системи протиповітряної оборони, мешканців і туристів закликають прямувати до укриттів.

За попередніми повідомленнями, неподалік готелю впав боєприпас, після чого спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах оприлюднено кадри моменту падіння та займання.

Окремі медіа зазначають, що по готелю міг влучити безпілотник типу «Шахед». На інших відео, які з’явилися в мережі, видно об’єкт у небі, схожий на дрон цього типу. Водночас офіційного підтвердження щодо типу боєприпасу наразі немає.

Інформація про можливих постраждалих та масштаб пошкоджень уточнюється. Офіційні органи поки що не надали детальних коментарів щодо інциденту.

