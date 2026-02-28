Справедливо дати іранському народу шанс позбутися терористичного режиму — Зеленський про ескалацію на Близькому Сході

Президент наголосив, що Іран свідомо став союзником Росії та постачав «шахеди» для атак по Україні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор, адже сама щодня стикається з атаками.

Глава держави наголосив, що українці ніколи не загрожували Ірану, однак іранський режим свідомо став союзником Росії у війні проти України.

«Зараз бачимо, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями», — вказав Президент.

За словами Зеленського, за час повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед». Йдеться не лише про постачання самих безпілотників, а й про передачу технологій та іншого озброєння.

Ці дрони використовувалися для атак на цивільне населення, міста та енергетичну інфраструктуру. Президент підкреслив, що від терору іранського походження страждали й інші народи.

Зеленський вважає, що справедливим є надання іранському народу можливості позбутися режиму, який став джерелом терористичної загрози.

Водночас Президент наголосив на необхідності зберегти якомога більше життів і не допустити розширення війни.

«Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану.

Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають», — наголосив Преозидент.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану .

