Саудівська Аравія та ОАЕ приєднуються до США та Ізраїлю у конфлікті проти Ірану і готові завдавати ударів

Ер-Ріяд і Абу-Дабі заявили про солідарність із союзниками та готовність до спільних дій.

Як повідомлялося, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдають ударів по іранських військових об’єктах.

У конфлікт проти Ірану вступають ОАЕ та Саудівська Аравія: держави об'єднуються зі Сполученими Штатами. Про це офіційно оголосили обидві країни.

Зокрема, у своїй заяві Ер-Ріяд вказує, що висловлює засудження дій Тегерану та висловив свою солідарність ОАЕ, Катару, ОАЕ, Йорданії та іншим країнам, які постраждали від атак Ірану.

«Королівство Саудівська Аравія рішуче засуджує й у найсильніших формулюваннях відкидає підступну іранську агресію та кричуще порушення суверенітету Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Бахрейн, Держави Катар, Держави Кувейт і Хашимітського Королівства Йорданія, підтверджуючи свою повну солідарність і підтримку братніх держав та заявляючи про готовність надати всі свої можливості для сприяння їм у вжитті будь-яких заходів, а також застерігаючи про тяжкі наслідки подальшого порушення суверенітету держав і принципів міжнародного права», — йдеться в заяві МЗС королівства.

МЗС Саудівської Аравії застерігає режим аятол, що подальші спроби порушити суверенітет сусідніх держав матимуть катастрофічні наслідки для самого Ірану.

