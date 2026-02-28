У ДПС повідомили, чи втрачає засновник пільгу на податок на нерухомість при реєстрації ТОВ за домашньою адресою

Якщо житлова нерухомість використовується для отримання доходу або є податковою адресою юридичної особи, засновник не може застосувати до такого об’єкта пільгу з податку на нерухоме майно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області пояснює, що згідно з Податковим кодексом України пільга з податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) не застосовується до об’єктів, які власники використовують для отримання доходу — зокрема здають в оренду, лізинг або використовують у підприємницькій діяльності.

Пунктом 63.3 ст. 63 ПКУ визначено, що платники податків з метою проведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

При цьому відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV зі змінами та доповненнями місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Отже, фізична особа – засновник юридичної особи не може застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстрована ця юридична особа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.