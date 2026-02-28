  1. В Україні

В Україні розпочали виплати 20 000 грн працівникам критичної інфраструктури

13:11, 28 лютого 2026
В Україні розпочали виплати по 20 000 грн працівникам аварійно-ремонтних бригад і підприємств тепло-, водопостачання та енергетики, залученим до відновлення після обстрілів.
фото: Юлія Свириденко
Працівники аварійно-ремонтних бригад уже почали отримувати передбачені виплати, повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, кошти спрямовуються працівникам підприємств тепло- та водопостачання — загалом 4 725 осіб, із яких 1 057 — залізничники.

Вона зазначила, що Ощадбанк перерахував за січень фінансування енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників.

Підприємства нарахують доплати у розмірі 20 000 грн безпосередньо на банківські рахунки працівників, задіяних у ремонтно-відновлювальних роботах після російських обстрілів. Такі ж виплати передбачені за лютий і березень, додала вона.

