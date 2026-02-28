  1. В Україні

Українцям пояснили, як працює автоматизована система списання податкового боргу

11:23, 28 лютого 2026
Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.
Українцям пояснили, як працює автоматизована система списання податкового боргу
Податкова служба у Полтавській області нагадує, що нещодавно запрацювала нова система автоматичного стягнення податкового боргу.

Як це виглядає на практиці? 

Процес максимально автоматизований: вплив людського фактора зведено до мінімуму, ручні рішення не застосовуються, а всі дії здійснюються виключно відповідно до норм чинного законодавства. Механізм поширюється лише на юридичних осіб, у яких наявний податковий борг.

Як працює система? 

- Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.

- Система генерує платіжну інструкцію.

- Накладається електронний підпис.

- Документ миттєво відправляється до Казначейства.

- Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.

- Банк списує лише чітко визначену суму. 

Усе працює через систему електронних платежів – за єдиними правилами.

Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно, достатньо. У разі відмови – податкова звертається до суду. 

Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду. Це визначено Податковим кодексом. 

