Українцям пояснили, як працює автоматизована система списання податкового боргу
Податкова служба у Полтавській області нагадує, що нещодавно запрацювала нова система автоматичного стягнення податкового боргу.
Як це виглядає на практиці?
Процес максимально автоматизований: вплив людського фактора зведено до мінімуму, ручні рішення не застосовуються, а всі дії здійснюються виключно відповідно до норм чинного законодавства. Механізм поширюється лише на юридичних осіб, у яких наявний податковий борг.
Як працює система?
- Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.
- Система генерує платіжну інструкцію.
- Накладається електронний підпис.
- Документ миттєво відправляється до Казначейства.
- Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.
- Банк списує лише чітко визначену суму.
Усе працює через систему електронних платежів – за єдиними правилами.
Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно, достатньо. У разі відмови – податкова звертається до суду.
Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду. Це визначено Податковим кодексом.
