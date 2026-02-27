Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Вища рада правосуддя 26 лютого ухвалила звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо належного фінансування та створення умов для функціонування судів, органів і установ системи правосуддя на 2027–2029 роки.

Як зазначається, ВРП щороку до 1 березня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетів фінансування судової влади та гарантій її незалежності.

Пріоритети фінансування

У межах підготовки Бюджетної декларації на середньострокову перспективу ВРП визначила низку ключових напрямів, які потребують гарантованого фінансування:

заповнення вакантних посад суддів, особливо в місцевих та апеляційних судах, та завершення конкурсних процедур;

приведення фактичної чисельності працівників апаратів судів у відповідність до нормативів;

забезпечення повної та своєчасної виплати суддівської винагороди у розмірах, визначених законом, із збереженням її конкурентного рівня;

фінансування заробітної плати працівників апаратів (секретаріатів) судів і установ системи правосуддя за рахунок загального фонду державного бюджету;

удосконалення підходів до оплати праці державних службовців і працівників патронатних служб у судовій системі;

забезпечення належного нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів із фонду оплати праці;

розширення фінансування державної програми «єОселя» шляхом включення до пільгових категорій суддів та працівників апаратів судів із можливістю отримання іпотеки під 3 %;

повне фінансування комунальних послуг, енергоносіїв та інших поточних витрат;

забезпечення стабільної роботи Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи;

модернізація технічного забезпечення судів і облаштування приміщень відповідно до сучасних стандартів, у тому числі відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій;

забезпечення повного та своєчасного фінансування видатків на виконання рішень судів на користь суддів.

Європейський контекст та міжнародні стандарти

У зверненні наголошується, що фінансове забезпечення судів і суддів є невід’ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності всієї судової влади, на чому неодноразово наголошували міжнародні правові інституції.

Зазначається, що рівень фінансування безпосередньо пов’язаний із гарантіями незалежності правосуддя, доступом до суду та забезпеченням розгляду справ у розумні строки. Недостатні бюджетні ресурси та низький рівень оплати праці можуть призводити до кадрового дефіциту, труднощів із добором і утриманням фахівців, збільшення навантаження на суддів та накопичення нерозглянутих справ. У підсумку це створює додатковий тиск на суддів і потенційно впливає на якість судових рішень.

ВРП також обґрунтовує свою позицію, що період із 2020 по 2022 рік Україна скоротила фінансування судової системи.

ВРП зазначила, що згідно з останніми даними, бюджет судів в Україні становить 0,36 % ВВП, проте обсяг фінансування на одного мешканця залишається нижчим за середній показник у державах Ради Європи.

Окремо у документі йдеться, що продовження судової реформи є одним із ключових елементів євроінтеграційного процесу України. У межах переговорів про вступ до Європейського Союзу передбачено завершення оновлення суддівського корпусу, посилення доброчесності та зміцнення механізмів контролю.

Також у зверненні враховано реалізацію фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility та підготовку до нового кредитного механізму фінансової підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Крім того, ВРП зазначила, що за інформацією, розміщеною на вебсайті Міністерства фінансів України, під час розроблення проєкту бюджету міністерство керується, зокрема, принципом «бюджет розрахований на майбутнє зростання», який полягає в тому, що основні бюджетні параметри розраховані на найближчі три роки з прогнозом на поступове зростання та відновлення економіки.

Виходячи з наведеного та з огляду на потребу у визначенні пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади і гарантій її незалежності, Кабінет Міністрів України має врахувати ці пропозиції під час формування Бюджетної декларації та підготовки проєкту державного бюджету на 2027–2029 роки.

