Україна і Канада посилюють співпрацю у сфері захисту даних: підписано закон

19:48, 19 березня 2026
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Канадою щодо захисту інформації
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом №4801-IX (законопроєкт №0316). 

Документ створює правові засади для взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка за потреби передаватиметься між уповноваженими суб’єктами України та Канади в межах двостороннього співробітництва.

Метою закону є забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Реалізація Угоди сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється під час співробітництва між Україною та Канадою.

