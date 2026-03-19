Украина и Канада усиливают сотрудничество в сфере защиты данных: подписан закон

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Канадой по защите информации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом №4801-IX (законопроект №0316).

Документ создает правовые основы для взаимной защиты информации с ограниченным доступом, которая при необходимости будет передаваться между уполномоченными субъектами Украины и Канады в рамках двустороннего сотрудничества.

Целью закона является обеспечение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины».

Реализация Соглашения будет способствовать обеспечению паритетности мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом, которая передается или создается при сотрудничестве между Украиной и Канадой.

