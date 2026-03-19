«Великодній набір від шахраїв» – у ЦПД РНБО повідомили про нові схеми фейкових виплат

Фейкові оголошення обіцяють грошову допомогу тим, хто «не отримав допомогу минулого року», але їхня мета — викрадення коштів і персональних даних.

Фото: ЦПД

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про поширення шахрайських повідомлень у мережі, що пропонують «благодійний великодній набір» із грошовою виплатою від Українського Червоного Хреста та ROZETKA. Заявляють, що розмір виплати становить від 1900 до 5100 грн, а акція нібито призначена для тих, хто «не отримав допомогу минулого року».

Товариство Червоного Хреста України офіційно заявило, що не має жодного стосунку до цієї ініціативи. Усі оголошення про гуманітарну допомогу організація поширює виключно через офіційні канали комунікації.

За інформацією Центру протидії дезінформації, мета таких повідомлень — збір персональних даних та викрадення коштів із рахунків громадян. Зловмисники використовують відомі бренди та актуальні свята, щоб заманити людей на фішингові сайти під виглядом реєстрації на отримання допомоги.

Раніше Центр вже попереджав про аналогічну шахрайську схему з виплатами «енергопідтримки», нібито від Червоного Хреста та «Укренерго», через підроблений Telegram-канал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.