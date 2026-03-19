  1. В Україні

«Великодній набір від шахраїв» – у ЦПД РНБО повідомили про нові схеми фейкових виплат

20:11, 19 березня 2026
Фейкові оголошення обіцяють грошову допомогу тим, хто «не отримав допомогу минулого року», але їхня мета — викрадення коштів і персональних даних.
«Великодній набір від шахраїв» – у ЦПД РНБО повідомили про нові схеми фейкових виплат
Фото: ЦПД
Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про поширення шахрайських повідомлень у мережі, що пропонують «благодійний великодній набір» із грошовою виплатою від Українського Червоного Хреста та ROZETKA. Заявляють, що розмір виплати становить від 1900 до 5100 грн, а акція нібито призначена для тих, хто «не отримав допомогу минулого року».

Товариство Червоного Хреста України офіційно заявило, що не має жодного стосунку до цієї ініціативи. Усі оголошення про гуманітарну допомогу організація поширює виключно через офіційні канали комунікації.

За інформацією Центру протидії дезінформації, мета таких повідомлень — збір персональних даних та викрадення коштів із рахунків громадян. Зловмисники використовують відомі бренди та актуальні свята, щоб заманити людей на фішингові сайти під виглядом реєстрації на отримання допомоги.

Раніше Центр вже попереджав про аналогічну шахрайську схему з виплатами «енергопідтримки», нібито від Червоного Хреста та «Укренерго», через підроблений Telegram-канал.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Підроблені метадані, 57 банківських рахунків та життя на 1000 гривень: як пройшла співбесіда передостанньої четвірки кандидатів до ВАКС

Вісімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Порушення ПДР, справа про контрабанду та BMW по вартості квитків до США: деталі співбесід претендентів до ВАКС

Сімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Суд у Кіровоградській області визнав злочином вигадане переправлення через кордон

Суд визнав винним чоловіка, який отримав гроші за вигаданий план виїзду за кордон.

У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

