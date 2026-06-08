Винуватець ДТП помер, не виплативши компенсацію: апеляційний суд зобов’язав спадкоємця погасити борг

Після смерті боржника його син успадкував не лише майно, а й обов’язок сплатити потерпілому понад 112 тисяч гривень невиплаченої компенсації.

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Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення зі спадкоємця боргу, який виник на підставі затвердженої судом мирової угоди щодо відшкодування шкоди потерпілому в ДТП. Суд дійшов висновку, що обов’язок виконати грошове зобов’язання, визначене мировою угодою, не припинився зі смертю боржника та перейшов до спадкоємця в межах вартості отриманого спадкового майна.

Обставини справи

Спір виник після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася наприкінці 2020 року. Водій автомобіля порушив правила дорожнього руху та спричинив потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Згодом суд звільнив його від кримінальної відповідальності за частиною першою статті 286 КК України у зв’язку з дійовим каяттям.

У березні 2022 року між потерпілим та водієм була укладена мирова угода, яку затвердив суд. Сторони погодили, що винуватець ДТП відшкодує потерпілому майнову та моральну шкоду. Загальна сума виплат становила 172 263,84 грн, які підлягали сплаті частинами протягом 35 місяців.

До своєї смерті боржник виконав зобов’язання лише частково, сплативши 60 252,91 грн. Після його смерті залишилася непогашена заборгованість у розмірі понад 112 тис. грн.

Єдиним спадкоємцем померлого став його син, який прийняв спадщину. До складу успадкованого майна увійшли страхова виплата та дві земельні ділянки. Потерпілий звернувся до спадкоємця з вимогою сплатити залишок боргу, однак добровільно зобов’язання виконано не було. Після цього кредитор звернувся до суду.

Суд першої інстанції задовольнив позов та стягнув зі спадкоємця 112 010,93 грн у межах вартості успадкованого майна.

Доводи апеляційної скарги

Спадкоємець просив скасувати рішення та відмовити у позові. Він зазначав, що на момент укладення мирової угоди був неповнолітнім, не брав участі у її укладенні та не знав про існування боргу до отримання претензії кредитора.

Також апелянт стверджував, що позивач обрав неналежний спосіб захисту, оскільки мав вимагати звернення стягнення на конкретне спадкове майно, а не стягнення коштів.

Окрім цього, спадкоємець наполягав, що суд не встановив розмір боргу станом на день відкриття спадщини. На його думку, значна частина платежів за мировою угодою мала бути сплачена вже після смерті боржника, а тому не могла враховуватися під час визначення обсягу відповідальності спадкоємця.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та зазначив, що зобов’язання, яке виникло на підставі затвердженої судом мирової угоди, не є таким, що нерозривно пов’язане з особою боржника. Відтак воно не припинилося після його смерті та увійшло до складу спадщини.

Колегія суддів наголосила, що у разі смерті боржника у правовідносинах, які допускають правонаступництво, його обов’язки переходять до спадкоємців. При цьому спадкоємець відповідає за борги спадкодавця лише в межах вартості майна, отриманого у спадщину.

Суд також звернув увагу на практику Верховного Суду, відповідно до якої закон забезпечує баланс між інтересами кредитора та спадкоємця. Кредитор не втрачає право вимагати виконання зобов’язання після смерті боржника, однак спадкоємець не може нести відповідальність понад вартість успадкованого майна.

Відхиляючи доводи про неналежний спосіб захисту, апеляційний суд зазначив, що кредитор не обмежений виключно вимогою про звернення стягнення на спадкове майно. Закон дозволяє використовувати й інші ефективні способи захисту цивільних прав, зокрема вимагати примусового виконання обов’язку спадкоємцем у межах вартості успадкованого майна.

Крім того, суд не погодився з посиланнями апелянта на практику Верховного Суду щодо визначення боргу станом на день відкриття спадщини та визнав наведені ним судові рішення нерелевантними для цих правовідносин. Фактично апеляційна інстанція підтримала висновок про можливість стягнення всієї непогашеної суми, визначеної мировою угодою.

Висновок суду

Хмельницький апеляційний суд у справі №601/1560/25 дійшов висновку, що після прийняття спадщини до спадкоємця перейшов обов’язок виконати грошове зобов’язання, визначене затвердженою судом мировою угодою. Оскільки кредитор заявив свої вимоги у встановленому законом порядку та строках, а вартість успадкованого майна дозволяла задовольнити ці вимоги, підстав для скасування рішення суду першої інстанції не було.

У результаті апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Білогірського районного суду Хмельницької області про стягнення зі спадкоємця 112 010,93 грн — без змін.

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