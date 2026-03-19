«Пасхальный набор от мошенников» — в ЦПД СНБО сообщили о новых схемах с фальшивыми выплатами

В фальшивых объявлениях обещают денежную помощь тем, кто «не получил помощь в прошлом году», но их цель — похищение средств и персональных данных.

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о распространении мошеннических сообщений в сети, предлагающих «благотворительный пасхальный набор» с денежной выплатой от Украинского Красного Креста и ROZETKA. Заявляется, что размер выплаты составляет от 1900 до 5100 грн, а акция якобы предназначена для тех, кто «не получил помощь в прошлом году».

Общество Красного Креста Украины официально заявило, что не имеет никакого отношения к этой инициативе. Все объявления о гуманитарной помощи организация распространяет исключительно через официальные каналы коммуникации.

По информации Центра противодействия дезинформации, цель таких сообщений — сбор персональных данных и похищение средств со счетов граждан. Злоумышленники используют известные бренды и актуальные праздники, чтобы заманить людей на фишинговые сайты под видом регистрации для получения помощи.

Ранее Центр уже предупреждал об аналогичной мошеннической схеме с выплатами «энергоподдержки», якобы от Красного Креста и «Укрэнерго», через поддельный Telegram-канал.

