В Запорожской области военные эвакуировали кошку с пятью котятами с помощью дрона

Операцию в шутку назвали «Мяу-Мяу».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие 118 отдельной механизированной бригады провели необычную спасательную операцию на Запорожском направлении. С помощью тяжелого гексакоптера «Вампир» они эвакуировали с передовых позиций кошку и ее пятерых котят.

Об успешной гуманитарной миссии сообщили в 118-й отдельной механизированной бригаде. Операцию в шутку назвали «Мяу-Мяу».

Когда разные бригады показывают работу тяжелых гексакоптеров «Вампир», обычно речь идет о ночных сбросах, уничтожении бронетехники, выжигании блиндажей или доставке продуктов. Однако на этот раз беспилотник выполнял спасательную миссию.

Пилоты мотопехотного батальона бригады с помощью дрона безопасно переместили пушистое семейство из опасной зоны. Кошка и пятеро котят успешно перенесли перелет и были спасены.

Фото спасенной кошачьей семьи после эвакуации обнародовала 118 отдельная механизированная бригада.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.