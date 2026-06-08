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В Запорожской области военные эвакуировали кошку с пятью котятами с помощью дрона

22:36, 8 июня 2026
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Операцию в шутку назвали «Мяу-Мяу».
В Запорожской области военные эвакуировали кошку с пятью котятами с помощью дрона
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Военнослужащие 118 отдельной механизированной бригады провели необычную спасательную операцию на Запорожском направлении. С помощью тяжелого гексакоптера «Вампир» они эвакуировали с передовых позиций кошку и ее пятерых котят.

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Об успешной гуманитарной миссии сообщили в 118-й отдельной механизированной бригаде. Операцию в шутку назвали «Мяу-Мяу».

Когда разные бригады показывают работу тяжелых гексакоптеров «Вампир», обычно речь идет о ночных сбросах, уничтожении бронетехники, выжигании блиндажей или доставке продуктов. Однако на этот раз беспилотник выполнял спасательную миссию.

Пилоты мотопехотного батальона бригады с помощью дрона безопасно переместили пушистое семейство из опасной зоны. Кошка и пятеро котят успешно перенесли перелет и были спасены.

Фото спасенной кошачьей семьи после эвакуации обнародовала 118 отдельная механизированная бригада.

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