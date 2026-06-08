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На Запоріжжі військові евакуювали кішку з п’ятьма кошенятами за допомогою дрона

22:36, 8 червня 2026
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Операцію жартома назвали «Мяу-Мяу».
На Запоріжжі військові евакуювали кішку з п’ятьма кошенятами за допомогою дрона
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Військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади провели незвичну рятувальну операцію на Запорізькому напрямку. За допомогою важкого гексакоптера «Вампір» вони евакуювали з передових позицій кішку та її п’ятьох кошенят.

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Про успішну гуманітарну місію повідомили у 118-й окремій механізованій бригаді. Операцію жартома назвали «Мяу-Мяу».

Коли різні бригади показують роботу важких гексакоптерів «Вампір», зазвичай це про нічні скиди, знищення бронетехніки, випалювання бліндажів чи доставку продуктів. Однак цього разу безпілотник виконував рятувальну місію.

Пілоти мотопіхотного батальйону бригади за допомогою дрона безпечно перемістили пухнасту родину з небезпечної зони. Кішка та п’ятеро кошенят успішно пережили переліт і були врятовані.

Фото врятованої котячої родини після евакуації оприлюднила 118 окрема механізована бригада.

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