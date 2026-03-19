У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 1508, який покликаний удосконалити механізм фінансування дошкільної та позашкільної освіти. Документом пропонується передбачити в Бюджетному кодексі можливість надання цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку дитячих садків та позашкільних закладів.

Як зазначають парламентарі, Закон про освіту дозволяє державі фінансувати дитячі садки та позашкільні заклади через субвенції. Однак у Бюджетному кодексі відсутній механізм для таких виплат — на відміну від шкіл, де він прописаний. Поданий законопроєкт покликаний усунути цю прогалину та узгодити бюджетне законодавство з освітнім.

У статті 78 Закону України «Про освіту» зазначено, що держава забезпечує фінансування системи освіти і може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій. Але в Бюджетному кодексі України відсутній механізм надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на підтримку дошкільної та позашкільної освіти. На відміну від повної загальної середньої освіти, для якої статтею 58 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачено механізм освітньої субвенції.

Цю нормативну прогалину хочуть усунути парламентарі: створити в Бюджетному кодексі механізм державної підтримки дошкільної та позашкільної освіти через субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам.

Серед завдань:

запровадити новий вид субвенції;

визначити її цільове призначення;

встановити формульний принцип розподілу;

узгодити Бюджетний кодекс із профільними законами про освіту.

Іншими словами, депутати пропонують доповнити частину першу статті 97 Бюджетного кодексу України новим видом субвенції, а також внести нову статтю 103-7, якою передбачається:

спрямування субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти;

визначення обсягів субвенції законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

формульний принцип розподілу субвенції між місцевими бюджетами;

збереження залишків коштів субвенції на рахунках місцевих бюджетів із можливістю їх використання в наступному бюджетному періоді за цільовим призначенням.

Реалізація законопроєкту відбуватиметься в межах уже передбачених бюджетних видатків. Обсяг субвенції визначатимуть щорічно з урахуванням можливостей держбюджету. Сам закон не вимагає автоматичного збільшення видатків.

У підсумку буде створено правовий механізм державної підтримки розвитку дошкільної та позашкільної освіти. Фінансування стане стабільним, і зменшиться дисбаланс між рівнями освіти. Крім того, місцеві громади зможуть краще забезпечувати доступність таких послуг.

