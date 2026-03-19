  1. Публикации
  2. / В Украине

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

15:00, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 1508, который призван усовершенствовать механизм финансирования дошкольного и внешкольного образования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документом предлагается предусмотреть в Бюджетном кодексе возможность предоставления целевых субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку детских садов и внешкольных учреждений. 

Как отмечают парламентарии, Закон об образовании позволяет государству финансировать детские сады и внешкольные учреждения через субвенции. Однако в Бюджетном кодексе нет механизма для таких выплат — в отличие от школ, где он прописан. Поданный законопроект призван устранить этот пробел и согласовать бюджетное законодательство с образовательным. 

В статье 78 Закона Украины «Об образовании» сказано, что государство обеспечивает финансирование системы образования и может способствовать развитию дошкольного и внешкольного образования путем предоставления соответствующих образовательных субвенций. Но в Бюджетном кодексе Украины отсутствует механизм предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на поддержку дошкольного и внешкольного образования. В отличие от полного общего среднего образования, для которого статьей 58 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» предусмотрен механизм образовательной субвенции. 

Этот нормативный пробел хотят устранить парламентарии: создать в Бюджетном кодексе механизм господдержки дошкольного и внешкольного образования через субвенцию из госбюджета местным бюджетам. 

Среди задач: 

- ввести новый вид субвенции; 

- определить ее целевое назначение;

- установить формульный принцип распределения; 

- согласовать Бюджетный кодекс с профильными законами об образовании. 

Иными словами, депутаты предлагают дополнить часть первую статьи 97 Бюджетного кодекса Украины новым видом субвенции, а также внести новую статью 103-7, которой предусматривается: 

- направление субвенции на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений дошкольного и внешкольного образования; 

- определение объемов субвенции законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год; 

- формульный принцип распределения субвенции между местными бюджетами; 

- сохранение остатков средств субвенции на счетах местных бюджетов с возможностью их использования в следующем бюджетном периоде по целевому назначению. 

Реализация законопроекта будет происходить в рамках уже предусмотренных бюджетных расходов. Объем субвенции будут определять ежегодно с учетом возможностей госбюджета. Сам закон не требует автоматического увеличения расходов.

В итоге будет создан правовой механизм государственной поддержки развития дошкольного и внешкольного образования. Финансирование станет стабильным, и уменьшится дисбаланс между уровнями образования. Кроме того, местные общины смогут лучше обеспечивать доступность таких услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины дети кодекс госбюджет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]