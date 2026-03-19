В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 1508, который призван усовершенствовать механизм финансирования дошкольного и внешкольного образования.

Документом предлагается предусмотреть в Бюджетном кодексе возможность предоставления целевых субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку детских садов и внешкольных учреждений.

Как отмечают парламентарии, Закон об образовании позволяет государству финансировать детские сады и внешкольные учреждения через субвенции. Однако в Бюджетном кодексе нет механизма для таких выплат — в отличие от школ, где он прописан. Поданный законопроект призван устранить этот пробел и согласовать бюджетное законодательство с образовательным.

В статье 78 Закона Украины «Об образовании» сказано, что государство обеспечивает финансирование системы образования и может способствовать развитию дошкольного и внешкольного образования путем предоставления соответствующих образовательных субвенций. Но в Бюджетном кодексе Украины отсутствует механизм предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на поддержку дошкольного и внешкольного образования. В отличие от полного общего среднего образования, для которого статьей 58 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» предусмотрен механизм образовательной субвенции.

Этот нормативный пробел хотят устранить парламентарии: создать в Бюджетном кодексе механизм господдержки дошкольного и внешкольного образования через субвенцию из госбюджета местным бюджетам.

Среди задач:

- ввести новый вид субвенции;

- определить ее целевое назначение;

- установить формульный принцип распределения;

- согласовать Бюджетный кодекс с профильными законами об образовании.

Иными словами, депутаты предлагают дополнить часть первую статьи 97 Бюджетного кодекса Украины новым видом субвенции, а также внести новую статью 103-7, которой предусматривается:

- направление субвенции на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений дошкольного и внешкольного образования;

- определение объемов субвенции законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год;

- формульный принцип распределения субвенции между местными бюджетами;

- сохранение остатков средств субвенции на счетах местных бюджетов с возможностью их использования в следующем бюджетном периоде по целевому назначению.

Реализация законопроекта будет происходить в рамках уже предусмотренных бюджетных расходов. Объем субвенции будут определять ежегодно с учетом возможностей госбюджета. Сам закон не требует автоматического увеличения расходов.

В итоге будет создан правовой механизм государственной поддержки развития дошкольного и внешкольного образования. Финансирование станет стабильным, и уменьшится дисбаланс между уровнями образования. Кроме того, местные общины смогут лучше обеспечивать доступность таких услуг.

