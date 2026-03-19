Порушення ПДР, справа про контрабанду та BMW по вартості квитків до США: деталі співбесід претендентів до ВАКС

Сімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Наступний етап добору кандидатів на посади до ВАКС з кожним днем все ближче. Ще дві співбесіди — і кандидати, що отримали підтримку від більшості спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів, будуть включені до рейтингу учасників конкурсу.

13 березня 2026 року перевірку відповідності критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», проходили три кандидати: Кінах Яна Валеріївна, Байда Антон Олександрович та Токарська Ірина Степанівна. Нестеренко Станіслав Васильович, співбесіда з яким також мала проходити 13 березня, за рішенням ВККС припинив участь у конкурсі. Аналізуємо розлогіше співбесіди претендентів на крісло судді антикорупційного суду.

Кінах Яна Валеріївна

Адвокатка, медіаторка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання. Спеціалізується на кримінальному праві понад 16 років. Розпочала кар'єру у 2011 році, працюючи помічницею юриста та юрисконсультом в АФ «Столичний адвокат». Одночасно за сумісництвом надавала юридичну підтримку Житомирській філії Концерну РРТ. Очолювала відділ роботи з клієнтами у Регіональному центрі з надання БВПД у Волинській області. Обіймала посаду директорки юридичного департаменту в ТОВ ЮК «Челіс». Отримавши свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 2016 році, протягом п’яти років практикувала як самозайнята особа. З січня 2022 року працює як керуюча партнерка адвокатського об’єднання.

Відповідаючи на запитання про мотивацію та зміну кар'єрного курсу, кандидатка зазначила, що робота у ВАКС є послідовним продовженням її 15-річного досвіду в юриспруденції. Вона наголосила на важливості поєднання навичок адвоката та медіатора для вдосконалення судової системи згідно з європейськими нормами.

Після обговорення мотивації міжнародні експерти перейшли до аналізу 18 порушень правил дорожнього руху, зафіксованих за останні два роки. Кандидатка визнала провину, проте зауважила, що частина порушень була зафіксована камерами автоматичної фіксації на автомобілях, якими користувався її колишній чоловік. Перевищення швидкості вона пояснила частими роз’їздами між областями та поспіхом через повітряні тривоги.

Також комісія звернула увагу на невідповідність офіційних доходів та зростання активів у деклараціях за 2023–2024 роки. Кандидатка не відобразила право власності на авто Audi Q5 у декларації за 2023 рік, пояснивши це помилкою: вона вважала, що оскільки авто було продане у листопаді того ж року, вказувати його не потрібно. Джерелом коштів на придбання авто у 2021 році назвала особисті накопичення, дохід від грантової діяльності громадської організації та допомогу батьків.

Крім того, експерти зауважили, що у 2024 році готівкові заощадження кандидатки зросли з $40 тис. до $60 тис., попри те, що її офіційний дохід за цей рік становив лише $8 639. Основним джерелом поповнення, за словами адвокатки, стали кошти покійного батька. Ці кошти не оформлювалися як офіційна спадщина через нотаріуса, а були розподілені матір'ю з родинних заощаджень. Батько був пенсіонером МВС, отримував високу пенсію та заробітну плату до 2021 року, а також виграв суди щодо перерахунку пенсії.

Міжнародних експертів зацікавила судова справа 2019 року, де колишній чоловік кандидатки як потерпілий фактично зізнався у причетності до контрабанди тютюну в ЄС. Адвокатка заявила, що не знала про протиправну діяльність чоловіка на той момент і не отримувала від неї жодного доходу. Питання щодо обізнаності про цей бізнес вона просила розглянути в закритому режимі, посилаючись на медичну таємницю та безпеку дітей.

Кандидатці також нагадали про скандал у волинських ЗМІ щодо підробки документів у справі про передачу 200 земельних ділянок, де вона виступала адвокаткою. Претендентка заявила, що інформація була висвітлена медіа однобоко. Вона підтвердила, що КДКА відмовила у відкритті дисциплінарної справи проти неї, а Комісія з журналістської етики визнала дії ЗМІ некоректними. Крім того, вона виграла низку позовів про захист ділової репутації проти цього видання.

Байда Антон Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права НЮУ імені Ярослава Мудрого. Має адвокатське свідоцтво з 2021 року.

Кандидат із 20-річним науково-педагогічним стажем переконаний, що його досвід у тлумаченні норм кримінального права є достатнім для ВАКС. На питання міжнародних експертів, як людина без досвіду написання судових рішень та з мінімальною адвокатською практикою зможе розглядати найскладніші корупційні кейси країни, кандидат відповів, що написання рішень — це питання короткострокового досвіду, тоді як глибоке розуміння духу закону є першочерговим.

Експерти поцікавились, чому кандидат, маючи свідоцтво адвоката з 2021 року, провів лише близько 8 адвокатських справ, причому всі вони були безкоштовними. За словами кандидата, допомога була переважно знайомим та військовим у перші місяці вторгнення, а для нього це була перевірка власних теоретичних знань на практиці, а не бізнес.

Потім експерти перейшли до питань щодо майна та родини. Кандидат не вказав повний дохід своєї матері у 2022 році, заявивши, що не мав морального права питати літню жінку, скільки грошей вона вивезла з окупації. У декларації за 2022 рік кандидат не згадав жінку, з якою співмешкав з 2019 року. Пояснив це відсутністю системного характеру відносин на момент подання декларації та технічною помилкою.

Окрему увагу приділили і автомобілю BMW, яким кандидат користувався у 2020 та 2022 роках. У 2022 році кандидат викупив авто у знайомого за $4 000, що нижче ринкової вартості, щоб той міг терміново купити квитки до США. Через декілька днів після придбання кандидата зупинила поліція. З'ясувалося, що техпаспорт не відповідає самому авто. Було відкрито кримінальне провадження. Кандидат стверджує, що став жертвою шахрайства, хоча раніше це ж авто вже перевіряла поліція під час ДТП у 2020 році. Зрештою кандидат знайшов продавця, повернув машину та забрав гроші.

Кандидат також пояснював походження BMW X5, який його мати придбала у 2024 році. Він стверджує, що кошти належали матері — це заощадження від продажу квартир у Бердянську та Харкові ще у 2007 році. Також він підтвердив, що у 2017 році подарував мамі власну квартиру, щоб уникнути проблем під час складного розлучення з дружиною.

Окремо під час співбесіди було порушено питання адміністративних правопорушень. Згідно з даними реєстру транспортних засобів та інформацією, наданою самим кандидатом, щодо нього складено 14 протоколів за статтею 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху), з яких значна частина — у 2025 році. Члени комісії звернулися до кандидата з проханням надати пояснення щодо обставин вчинення цих правопорушень. Кандидат аргументував це постійним стресом та необхідністю швидко перевозити хвору матір на лікування до Києва та Львова.

Токарська Ірина Степанівна

Суддя Маневицького райсуду Волинської області. У 2002 році розпочала роботу секретаркою судового засідання в Апеляційному суді Волинської області. У 2008 році була призначена суддею Маневицького районного суду Волинської області, де з 2013 року працює безстроково.

Відповідаючи на запитання про кваліфікацію, кандидатка зазначила, що за 17 років суддівської кар'єри вона неодноразово розглядала кримінальні та адміністративні справи, пов'язані з корупцією. Робота в суді навчила її ефективно реагувати на зловживання учасників процесу та вести засідання з дотриманням найвищих стандартів етики.

Члени Громадської ради міжнародних експертів звернули увагу, що у деклараціях за 2013–2015 роки кандидатка не вказала жодного права власності чи користування нерухомістю. Суддя пояснила, що сім'я мешкала в орендованій квартирі у старому будинку на підставі усних домовленостей. Якщо у 2012 році вони платили 4200 грн за місяць, то згодом грошові стосунки переросли у дружні. За словами судді, вона допомагала власниці квартири речами, а саме одягом та взуттям своєї доньки, а також власним коштом робила поточні ремонти: міняла замок у дверях, балкон та купила новий бойлер. Саме тому вона вважала, що фіксованої суми оренди не було, а отже, і декларувати не було чого.

Також питання викликали і три автівки, вартість яких кандидатка не вказувала у деклараціях. У 2008 році батько придбав авто, щоб донька могла частіше приїжджати з віддаленого району додому. Кандидатка назвала покупку невдалою через постійні ремонти, а вартість не вказала, бо батько не хотів її розчаровувати сумою. У 2013 році було придбане авто Honda Jazz за спільні заощадження з чоловіком, але купівлею займався чоловік. На запитання, чому суддя не дізналася точну ціну, кандидатка відповіла, що мала би бути наполегливішою як суддя, але сімейні відносини її стримували від категоричних запитань. Ситуація з BMW з Литви стала причиною конфліктів у родині. Кандидатка визнала, що тривалий час не розуміла правового статусу авто на іноземній реєстрації та не могла отримати від чоловіка чіткої відповіді про ціну.

Кандидатка повідомила, що у 2022 році її колишній чоловік загинув на війні. Попри те, що на той момент вони вже були розлучені, пара зберігала дружні стосунки заради дітей. За словами судді, BMW наразі перебуває у родичів загиблого у Луцьку, і вона не бачила машину з моменту трагедії.

Міжнародних експертів зацікавила купівля квартири донькою кандидатки у 2024 році за $42 000, що дешевше за ринкову ціну в оголошенні. Кандидатка пояснила, що це гроші, отримані донькою після загибелі її батька на фронті. Суддя повідомила, що їй було морально обтяжливо тримати ці кошти в готівці, тому вона вирішила інвестувати їх у житло для дитини. Нижча ціна зумовлена відсутністю комісії ріелтора та необхідністю повного демонтажу неякісного ремонту, зокрема ванної кімнати.

Також питання експертів стосувалися практики закриття справ за ст. 130 КУпАП через сплив строків. Кандидатка визнала, що часто закривала справи щодо військовослужбовців, вважаючи, що штраф після втрати побратимів є надмірним тиском. У 2025 році суддя змінила практику під впливом нових роз’яснень Верховного Суду.

