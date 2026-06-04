Вищий антикорупційний суд отримає нове приміщення у Києві

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу нового приміщення для потреб Вищого антикорупційного суду.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про забезпечення Вищий антикорупційний суд новим приміщенням для розміщення установи. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, будівля розташована у Києві, відповідає необхідним технічним і безпековим вимогам та дозволить забезпечити потреби суду для подальшого розвитку судочинства.

Раніше в цьому приміщенні розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Урядове рішення передбачає поетапне переміщення державних органів до інших приміщень, що має забезпечити безперервну роботу як Вищого антикорупційного суду, так і підрозділів міністерства під час реалізації цього процесу.

У Кабміні наголошують, що передача приміщення покликана створити належні умови для функціонування ВАКС та його подальшого розвитку.

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