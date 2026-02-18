Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

16 лютого 2026 року розпочався вирішальний етап конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) — спеціальні спільні засідання ВККС та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Після успішного складання кваліфікаційного іспиту до наступної стадії конкурсу пройшли 73 кандидати на 23 вакантні посади суддів ВАКС, з яких 13 – до суду першої інстанції, а 10 – до Апеляційної палати. Саме цей етап є унікальним для конкурсу до антикорупційного суду, оскільки обов’язкова участь міжнародних експертів забезпечує вищий рівень незалежності відбору та мінімізує ризики політичного чи будь-якого іншого неправомірного впливу.

Спільні співбесіди ВККС та ГРМЕ стартували 16 лютого 2026 року і триватимуть до 17 березня 2026 року. На них перевірятимуть доброчесність кандидатів, законність походження майна, відповідність способу життя задекларованим доходам та інші критерії, передбачені Законом України «Про Вищий антикорупційний суд».

Як вже писала «Судово-юридична газета» 16 лютого участь у співбесідах взяли перші чотири кандидати: Дорошенко Наталія Олексіївна, Кухта Владислав Олександрович, Макарик Ігор Володимирович, Танасевич Олена Віталіївна. Тож, розглянемо більш детально перших кандидатів на посаду судді ВАКС.

Дорошенко Наталія Олексіївна

Суддя Рівненського окружного адмінсуду, колишня слідча та адвокатка, також з 2024 року працює за суміснитством на посаді старшого викладача в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Своє бажання долучитися до ВАКС аргументувала трансформацією яку війна внесла в її особисте життя і її пріоритети, оскільки корупція в воюючій країні набирає ознак диверсії і саме сьогодні всі антикорупційні органи і антикорупційні судді у їх числі це всі ті люди які в силу своєї професії виборюють незалежність України.

Міжнародні експерти досить жорстко запитували про те, чи достатньо в кандидата досвіду, дотичного до антикорупційного, саме для роботи у ВАКС. Суддя Наталія Дорошенко наголосила на своєму досвіді у податкових та митних спорах та на досвіді розгляду дисциплінарних справ, що поєднувалися з підозрами у вчиненні кримінальних правопорушень держслужбовцями.

Брала участь у виборах до Рівненської обласної Ради від партії «Честь», сформованої експравоохоронцями. І хоча участь у виборах вона брала як позапартійний кандидат, сам факт участі в політичних процесах викликав питання щодо її нейтральності.

У 2013-2014 роках суддя скасовувала рішення місцевих рад щодо вивішування прапора ЄС. Вона пояснила це суворим дотриманням закону про державну символіку, проте члени комісії поставили під сумнів, чиї саме права вона тоді захищала.

Були питання і до родинних зв’язків судді, а конкретно до того, що чоловік кандидата, займаючись ремонтом авто, декларує дохід на рівні мінімального, що викликало обґрунтований сумнів членів ГРМЕ у реальності таких цифр для діючого бізнесу.

Ще один типовий блок перевірки – питання майнової неточності, а саме щодо садового будинку, який тривалий час був незареєстрований або декларувався з різною площею. З відповіді судді Наталії Дорошенко, будівництво почалося до офіційного оформлення землі, а будинок, що зводився самотужки чоловіком і батьком використовується як дачний. Невідповідність дат будівництва і прав на землю кандидат пояснила практикою оформлення прав на землю у дачних кооперативів у 90-х роках.

Кандидат має довгий досвід адміністративного судді, але не має досвіду в кримінальній юрисдикції, крім того міжнародні експерти вказують можливе заниження доходів родини як ключові ризики.

Кухта Владислав Олександрович

Суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області, працював на посаді головного спеціаліста в Чернігівському обласному управлінні юстиції, на посаді помічника судді Куликівського районного суду Чернігівської області, Голова Чернігівського районного суду Чернігівської області.

Понад 20 років суддівського стажу, переважно в адміністративній та цивільній юрисдикціях. Обробляє справи автоматично, з акцентом на справедливість. Брав участь у медійних заходах, наприклад, радіоефір 2022–2023 з активістами про судову реформу.

Бажання працювати у ВАКС мотивує необхідністю забезпечення чесного розгляду справ. При цьому, підкреслює свою відкритість до ЗМІ і, головне, законність рішень навіть у складних випадках.

У 2020 був притягнутий ВРП до дисциплінарної відповідальності за неналежний самовідвід у резонансній справі. Міжнародні експерти припустили, що кандидат просто хотів уникнути розгляду чутливої справи, проте суддя аргументував відвід знайомством адвоката у справі з його дружиною, що вказує на обережність у конфліктах інтересів.

Крім того, кандидат не вказав про це дисциплінарне стягнення у декларації доброчесності 2021 року, мотивуючи це тим, що воно вже було погашене.

Як зазначили міжнародні експерти, суддя Владислав Кухта закрив близько 30 справ за ст. 130 КУпАП щодо нетверезого водіння через сплив строків. Більше того, у 2021 році звільнив особу від адміністративної відповідальності за малозначністю вчиненого правопорушення, хоча закон на той момент уже прямо забороняв таку процедуру для справ щодо водіння в нетверезому стані. Кандидат визнав це судовою помилкою через те, що покладався на пам’ять, а не на закон.

Занепокоїли міжнародних експертів і можливі «схеми» щодо обрання кандидата головою Чернігівського районного суду. В досьє судді численні поновлення на посаді голови через відставки колег, суддя на короткий час поступився посадою голови колезі, яка одразу пішла у відставку з підвищеною на 10% пенсією, після чого він знову став головою. На думку експертів це виглядає як маніпуляції для збереження посади чи виплат.

Як бачимо, кандидат має великий досвід районного судді та досвід адміністративного керівництва, відкритий до інтерв’ю та спілкування зі ЗМІ, проте має дисциплінарне стягнення і можливі схеми при управлінській посаді.

Макарик Ігор Володимирович

Юрисконсульт ТОВ «Перша приватна броварня», працював головним спеціалістом відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в 2017 році отримав адвокатське посвідчення, має досвід професійної діяльності адвоката в тому числі щодо здійснення представництва судді більше семи років.

На іспиті показав доволі високий результат - 366,76 бала, що свідчить про високий рівень теоретичної підготовки. Вважає відсутність досвіду в корумпованій судовій системі своєю перевагою.

Кандидат віддав перевагу ВАКС над іншими судами оскільки підтримує судову реформу, інтеграцію до європейської правової сім'ї, готовий до більшого навантаження та відповідальності, не боїться тиску, прагне доброчесності.

Адвокат Ігор Макарик ніколи не працював у суді, навіть на посаді помічника, що на думку експертів викликає сумніви, чи зможе людина без жодного винесеного вироку одразу очолити процеси у гучних корупційних справах.

Крім основного місця роботи, адвокат веде pro bono близько 30-40 клієнтів на рік. Це викликало подив у членів ГРМЕ, оскільки такий альтруїзм важко пояснити з точки зору економічної логіки, а відповідно виникають питання щодо прозорості доходів.

Під час засідання виникли питання щодо конфлікту інтересів та можливого використання адвокатського статусу для обслуговування інтересів конкретної бізнес-групи. Кандидат безкоштовно захищав родичів своїх роботодавців, водночас орендуючи у них офіс за пільговою ціною 1000 грн/місяць.

Кандидат має вагомий адвокатський досвід і демонструє зацікавленість у реформуванні системи, однак не вистачає практичного суддівського досвіду та залишаються запитання щодо його незалежності від роботодавця.

Танасевич Олена Віталіївна

Суддя Вищого антикорупційного суду з 2019 року, колишня голова ВАКС. Працювала юристом на різних підприємствах, помічником голови суду а пізніше указом президента була призначена на посаду судді Печенійського районного суду Харківської області строком на 5 років. Після закінчення п'ятирічного строку повноважень пройшла кваліфікаційне оцінювання в рамках конкурсу на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду, призначена на посаду судді Вищого антикорупційного суду і власне дотепер здійснює судочинство у Вищому антикорупційному суді.

Кандидат має понад 10 років суддівського стажу, включаючи адміністративне керівництво. У ВАКС розглядала антикорупційні справи, викладала лекції з кримінального права та антикорупції в університетах. Планує продовжити роботу в апеляційній палаті ВАКС для забезпечення ефективності антикорупційної юстиції.

Чергове питання на засіданні кандидату — присутність судді Олени Танасевич на святковому заході в інституті інтелектуальної власності у 2020 році, де були присутні суддя Павло Вовк (екс-очільник ОАСК) та екс – голова Конституційного суду України Олександр Тупицький. Попри пояснення судді, що їй начебто не було відомо про їх присутність на заході, варто звернути увагу – Олена Танасевич не брала самовідводи під час розгляду справи суддів ОАСК у ВАКСі. Проте ці аспекти, які свідчать про факти недоброчесності судді Танасевич, - конкурсна комісія проігнорувала. Поза увагою конкурсної комісії залишився й факт недопущення порушення принципу презумпції невинуватості особи при постановці маніпулятивних питань кандидатам.

Під час засідання кандидат не відповіла на питання щодо вартості автомобілів родини. Суддя заявила, що закон не зобов’язує її робити експертну оцінку авто, тому вона зазначила, що їх вартість невідома. Крім того, сумніви викликали і неточності в її декларації. Кандидат зазначала що земельні ділянки які оформлені на чоловіка належать їм як подружжю, і квартира в Харкові яка оформлена на суддю належить як подружжю, а коли відбувалася перевірка то Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило що для мети антикорупційного законодавства необхідно зазначати інформацію щодо титульного власника. Тобто, неточності в декларації суддя пояснила складністю тлумачення сімейного та антикорупційного законодавства.

Також були і питання, щодо позики у 200 000 грн, отриманої суддею від батька. І питання про службове житло. Проживання у службовій квартирі при наявності власного будинку в передмісті Києва викликало питання щодо етичності використання державних ресурсів.

Кандидат має досвід у ВАКС та заявляє про прагнення до прозорості, але помилки в деклараціях створюють сумніви щодо доброчесності.

Перший день спеціальних спільних засідань показав позицію міжнародних експертів: вони не сприймають формальних пояснень і наполягають на повній фінансовій прозорості як кандидатів, так і їхніх родин. Будь-які маніпуляції з адміністративними посадами, або спроби обійти закон заради премій, чи сумнівні доходи — можуть мати вирішальне значення. Рішення про рекомендації ще не ухвалені— це були лише співбесіди.

Автор: Володимир Право

