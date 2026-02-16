  1. В Україні

Конкурс на 23 вакантні посади суддів ВАКС — розпочалися спеціальні засідання ВККС та ГРМЕ

11:11, 16 лютого 2026
Під час засідань перевірять відповідність кандидатів вимогам.
У понеділок, 16 лютого, розпочалися спеціальні спільні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів у межах конкурсу до Вищий антикорупційний суд.

Йдеться про конкурс на 23 вакантні посади суддів ВАКС, з яких 13 – до суду першої інстанції, а 10 – до Апеляційної палати.

Спеціальні спільні засідання триватимуть до 17 березня 2026 року. Передбачалась участь у співбесідах 73 кандидатів, при цьому один із них подав заяву про припинення участі у конкурсі.

16 лютого участь у співбесідах візьмуть перші чотири кандидати: Дорошенко Наталія Олексіївна, Кухта Владислав Олександрович, Макарик Ігор Володимирович, Танасевич Олена Віталіївна.

Під час засідань перевіряється відповідність кандидатів вимогам, визначеним частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». У центрі уваги – питання доброчесності, майнового стану, відповідності способу життя задекларованим доходам, професійної діяльності та дотримання етичних стандартів.

«Конкурс є одним із ключових структурних індикаторів у Плані України для Ukraine Facility (2024–2027), спрямованим на посилення інституційної спроможності та заповнення вакансій», - підкреслили у ВККС.

