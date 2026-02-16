  1. В Украине

Конкурс на 23 вакантные должности судей ВАКС — начались специальные заседания ВККС и ГРМЭ

11:11, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время заседаний проверят соответствие кандидатов требованиям.
Конкурс на 23 вакантные должности судей ВАКС — начались специальные заседания ВККС и ГРМЭ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 16 февраля, начались специальные совместные заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о конкурсе на 23 вакантные должности судей ВАКС, из которых 13 — в суд первой инстанции, а 10 — в Апелляционную палату.

Специальные совместные заседания продлятся до 17 марта 2026 года. Предполагалось участие в собеседованиях 73 кандидатов, при этом один из них подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

16 февраля участие в собеседованиях примут первые четыре кандидата: Дорошенко Наталья Алексеевна, Кухта Владислав Александрович, Макарик Игорь Владимирович, Танасевич Елена Витальевна.

Во время заседаний проверяется соответствие кандидатов требованиям, определенным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». В центре внимания — вопросы добропорядочности, имущественного состояния, соответствия образа жизни задекларированным доходам, профессиональной деятельности и соблюдения этических стандартов.

«Конкурс является одним из ключевых структурных индикаторов в Плане Украины для Ukraine Facility (2024–2027), направленным на усиление институциональной способности и заполнение вакансий», — подчеркнули в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]