Конкурс на 23 вакантные должности судей ВАКС — начались специальные заседания ВККС и ГРМЭ

Во время заседаний проверят соответствие кандидатов требованиям.

В понедельник, 16 февраля, начались специальные совместные заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Речь идет о конкурсе на 23 вакантные должности судей ВАКС, из которых 13 — в суд первой инстанции, а 10 — в Апелляционную палату.

Специальные совместные заседания продлятся до 17 марта 2026 года. Предполагалось участие в собеседованиях 73 кандидатов, при этом один из них подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

16 февраля участие в собеседованиях примут первые четыре кандидата: Дорошенко Наталья Алексеевна, Кухта Владислав Александрович, Макарик Игорь Владимирович, Танасевич Елена Витальевна.

Во время заседаний проверяется соответствие кандидатов требованиям, определенным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». В центре внимания — вопросы добропорядочности, имущественного состояния, соответствия образа жизни задекларированным доходам, профессиональной деятельности и соблюдения этических стандартов.

«Конкурс является одним из ключевых структурных индикаторов в Плане Украины для Ukraine Facility (2024–2027), направленным на усиление институциональной способности и заполнение вакансий», — подчеркнули в ВККС.

