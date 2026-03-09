В новом Трудовом кодексе предусмотрели по 2 месяца оплачиваемого отпуска для каждого родителя – Минэкономики
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю, однако отдельный акцент в проекте сделан на регулировании сверхурочной работы.
В то же время все базовые нормы — в частности по защите беременных и работников с семейными обязанностями — остаются в силе, отмечают в Минэкономики.
Там подчеркнули, что проект ТК не отменяет действующих гарантий по защите от увольнения, медицинских осмотров и отпусков, а детализирует современные механизмы совмещения работы и семейных обязанностей.
В частности, проект содержит такие гарантии:
- запрет увольнения работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью, одиноких матерей и одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, по инициативе работодателя, кроме прямо определенных законом случаев;
- гарантии для беременных в отношении медицинских осмотров и сохранения оплаты;
- оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком общей продолжительностью 4 месяца.
В Минэкономики отмечают, что документ прямо определяет, что каждый из родителей имеет индивидуальное право на 2 месяца такого отпуска. Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на 4 месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 8 лет.
В то же время гарантии, связанные с отпуском в связи с беременностью и родами и уходом за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском. Как поясняют в министерстве, речь идет о дополнительном введении отдельного инструмента поддержки родительства.
«Такой подход создает более сбалансированную модель распределения семейных обязанностей и более широкие возможности для совмещения родительства и работы», — заявили там.
Отпуск в связи с беременностью и родами (оплачиваемый)
Как есть сейчас:
126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).
Как будет после принятия Трудового кодекса:
126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).
То есть, как объясняют в Минэкономики, ничего не меняется.
«Этот отпуск сохраняется. Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает», — подчеркивают там.
Отпуск для ухода за ребенком
Как есть сейчас:
Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину. (В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.)
Как будет после принятия Трудового кодекса:
Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину.
В этом случае также ничего не меняется. «Эта норма остается без изменений. Работник или работница может находиться в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», — говорят в министерстве.
Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск
Что добавляется в проекте Трудового кодекса:
Вводится новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца — для отца. Передать свою часть другому из родителей нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец, она или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, в соответствии с директивой ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.
«Это дополнительная гарантия, которая не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет», — говорится в сообщении.
Кроме этого, проект Трудового кодекса сохраняет и другие гарантии для семей, в частности:
- запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;
- защиту одиноких матерей и одиноких отцов с ребенком до 14 лет;
- гарантии для беременных относительно медицинских осмотров с сохранением оплаты.
