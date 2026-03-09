  1. В Украине

В новом Трудовом кодексе предусмотрели по 2 месяца оплачиваемого отпуска для каждого родителя – Минэкономики

22:00, 9 марта 2026
В Минэкономики отмечают, что документ прямо определяет, что каждый из родителей имеет индивидуальное право на 2 месяца по уходу за ребенком.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю, однако отдельный акцент в проекте сделан на регулировании сверхурочной работы.

В то же время все базовые нормы — в частности по защите беременных и работников с семейными обязанностями — остаются в силе, отмечают в Минэкономики.

Там подчеркнули, что проект ТК не отменяет действующих гарантий по защите от увольнения, медицинских осмотров и отпусков, а детализирует современные механизмы совмещения работы и семейных обязанностей.

В частности, проект содержит такие гарантии:

  • запрет увольнения работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью, одиноких матерей и одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, по инициативе работодателя, кроме прямо определенных законом случаев;
  • гарантии для беременных в отношении медицинских осмотров и сохранения оплаты;
  • оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком общей продолжительностью 4 месяца.

В Минэкономики отмечают, что документ прямо определяет, что каждый из родителей имеет индивидуальное право на 2 месяца такого отпуска. Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на 4 месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 8 лет.

В то же время гарантии, связанные с отпуском в связи с беременностью и родами и уходом за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском. Как поясняют в министерстве, речь идет о дополнительном введении отдельного инструмента поддержки родительства.

«Такой подход создает более сбалансированную модель распределения семейных обязанностей и более широкие возможности для совмещения родительства и работы», — заявили там.

Отпуск в связи с беременностью и родами (оплачиваемый)

Как есть сейчас:

126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

Как будет после принятия Трудового кодекса:

126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

То есть, как объясняют в Минэкономики, ничего не меняется.

«Этот отпуск сохраняется. Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает», — подчеркивают там.

Отпуск для ухода за ребенком

Как есть сейчас:

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину. (В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.)

Как будет после принятия Трудового кодекса:

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска осуществляется уплата ЕСВ за женщину.

В этом случае также ничего не меняется. «Эта норма остается без изменений. Работник или работница может находиться в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», — говорят в министерстве.

Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск

Что добавляется в проекте Трудового кодекса:

Вводится новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца — для отца. Передать свою часть другому из родителей нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец, она или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, в соответствии с директивой ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.

«Это дополнительная гарантия, которая не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, проект Трудового кодекса сохраняет и другие гарантии для семей, в частности:

  • запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;
  • защиту одиноких матерей и одиноких отцов с ребенком до 14 лет;
  • гарантии для беременных относительно медицинских осмотров с сохранением оплаты.

Также мы писали, исчезнут ли накопленные отпуска после нового Трудового кодекса.

Украина Минэкономики отпуск трудовая книжка трудовые отношения

