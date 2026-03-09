  1. В Украине

В Украине 40-часовую неделю сохранят, но изменят правила сверхурочной работы

09:23, 9 марта 2026
Как в Украине хотят изменить правила сверхурочной работы: что предусматривает новый Трудовой кодекс.
В Украине 40-часовую неделю сохранят, но изменят правила сверхурочной работы
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект Трудового кодекса сохраняет 40-часовую рабочую неделю. В то же время отдельный акцент в проекте сделан на регулировании сверхурочного труда.

Как отмечают в Минэкономики, проект Трудового кодекса не вводит сверхурочную работу как обычную практику, а четко определяет пределы, условия привлечения и повышенную оплату, чтобы уменьшить пространство для злоупотреблений.

В действующем КЗоТ в период мирного времени лимит сверхурочных работ составляет не более 120 часов в год. Проект ТК устанавливает понятные условия, порядок и предельные границы таких работ, а также сохраняет требования относительно оснований привлечения и повышенной оплаты. Так, проект четко определяет предельные границы сверхурочной работы: 180 часов в год, а в коллективном соглашении/договоре по договоренности сторон может быть установлен другой лимит — но не более 250 часов в год.

Примечательно, что в странах ЕС установленные законодательством лимиты сверхурочной работы могут быть продлены по договоренности между работодателем и работником или коллективным договором до определенной абсолютной максимальной границы. Например, в Хорватии годовой лимит сверхурочных часов 180 часов может быть продлен до 250 часов в год коллективным договором. В Италии же годовой лимит сверхурочных часов 250 часов может быть продлен коллективным договором, однако конкретная максимальная граница вообще не указана.

В то же время проект четко определяет основания привлечения к сверхурочным работам и сохраняет повышенную оплату за сверхурочную работу, а также за работу в ночное время, выходные и праздничные дни.

законопроект правительство трудовые отношения

