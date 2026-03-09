В Великой Британии людей 40–50 лет призывают проверить свои завещания из-за риска семейных конфликтов

Исследование показало, что многие британцы среднего возраста не имеют завещания или годами его не обновляют.

В Великой Британии юристы призывают людей в возрасте 40–50 лет проверить или обновить свои завещания. По их словам, многие британцы не имеют такого документа или годами его не пересматривают, что после смерти человека часто приводит к конфликтам в семье. Об этом говорится в исследовании, передает Law Gazette.

Многие британцы не имеют завещания

В начале года исследователи опросили 2002 жителей Британии в возрасте от 30 лет.

Среди людей 45–54 лет результаты такие:

45% не имеют завещания вообще;

15% начали его составлять, но не завершили;

еще 15% не пересматривали документ более пяти лет.

Фактически лишь примерно четверть британцев в этой возрастной группе имеют актуальное завещание, которое соответствует их нынешней семейной и финансовой ситуации.

Из-за наследства все чаще возникают споры

Почти половина опрошенных британцев переживают, что устаревшее или нечеткое завещание может вызвать ссоры между родственниками после их смерти.

Еще каждый пятый респондент признался, что задумывался оспорить завещание или распределение наследства.

Юристы также говорят о росте таких конфликтов. По их словам, 8 из 10 адвокатов в Британии за последние пять лет заметили увеличение количества судебных споров по поводу наследства.

Наиболее частые причины:

неравное распределение имущества между детьми;

повторные браки и смешанные семьи;

завещания, составленные без юриста;

полное отсутствие завещания.

Наибольшие проблемы — у пар без официального брака

Юрист Эмма Брисон пояснила, что в Британии отсутствие завещания особенно проблемно для пар, которые живут вместе без регистрации брака.

В такой ситуации партнер может не получить наследство, поскольку по закону имущество переходит родственникам.

По словам Брисон, иногда споры возникают даже по поводу организации похорон, а конфликты между братьями и сестрами могут длиться годами.

«Завещание — один из самых важных документов. Его оформление стоит гораздо дешевле, чем судебные расходы, которые могут возникнуть из-за наследственных споров», — отметила она.

В Британии проводят кампанию по обновлению завещаний

Чтобы обратить внимание на проблему, организация Association of Lifetime Lawyers проводит информационную кампанию Update Your Will Week. Она стартует в понедельник и должна напомнить британцам проверить свои завещания.

Юристы советуют пересматривать завещание после важных изменений в жизни — например, после вступления в брак, развода, рождения детей или изменений в имущественном положении.

