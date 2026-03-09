У Британії людей 40–50 років закликають перевірити свої заповіти через ризик сімейних конфліктів

Дослідження показало, що багато британців середнього віку не мають заповіту або роками його не оновлюють.

У Великій Британії юристи закликають людей у віці 40–50 років перевірити або оновити свої заповіти. За їхніми словами, багато британців не мають такого документа або роками його не переглядають, що після смерті людини часто призводить до конфліктів у родині. Про це йдеться у дослідженні, передає Law Gazette.

Багато британців не мають заповіту

На початку року дослідники опитали 2002 жителів Британії віком від 30 років.

Серед людей 45–54 років результати такі:

45% не мають заповіту взагалі;

15% почали його складати, але не завершили;

ще 15% не переглядали документ понад п’ять років.

Фактично лише приблизно чверть британців у цій віковій групі мають актуальний заповіт, який відповідає їхній нинішній сімейній та фінансовій ситуації.

Через спадок дедалі частіше виникають суперечки

Майже половина опитаних британців переживають, що застарілий або нечіткий заповіт може спричинити сварки між родичами після їхньої смерті.

Ще кожен п’ятий респондент зізнався, що замислювався оскаржити заповіт або розподіл спадщини.

Юристи також говорять про зростання таких конфліктів. За їхніми словами, 8 із 10 адвокатів у Британії за останні п’ять років помітили збільшення кількості судових спорів щодо спадщини.

Найчастіші причини:

нерівний розподіл майна між дітьми;

повторні шлюби та зведені сім’ї;

заповіти, складені без юриста;

повна відсутність заповіту.

Найбільші проблеми — у пар без офіційного шлюбу

Юристка Емма Брісон пояснила, що у Британії відсутність заповіту особливо проблемна для пар, які живуть разом без реєстрації шлюбу.

У такій ситуації партнер може не отримати спадщину, адже за законом майно переходить родичам.

За словами Брісон, іноді суперечки виникають навіть щодо організації поховання, а конфлікти між братами і сестрами можуть тривати роками.

«Заповіт — один із найважливіших документів. Його оформлення коштує набагато дешевше, ніж судові витрати, які можуть виникнути через спадкові суперечки», — зазначила вона.

У Британії проводять кампанію з оновлення заповітів

Щоб звернути увагу на проблему, організація Association of Lifetime Lawyers проводить інформаційну кампанію Update Your Will Week. Вона стартує у понеділок і має нагадати британцям перевірити свої заповіти.

Юристи радять переглядати заповіт після важливих змін у житті — наприклад, після одруження, розлучення, народження дітей або змін у майновому стані.

