Графіки відключення світла на 10 березня: де і коли вимикатимуть електроенергію

Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

У вівторок, 10 березня, у частині регіонів України з 08:00 і до кінця доби запровадять погодинні графіки відключення електроенергії.

Як повідомили в НЕК «Укренерго», для промислових споживачів у цей день також діятимуть обмеження потужності.

Причиною запровадження таких заходів називають наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас у компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

