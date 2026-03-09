ВС залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю одностатевої пари

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю двох чоловіків, підкресливши, що це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, є окремою категорією цивільних справ, у яких суди констатують певні життєві обставини для подальшого виникнення правових наслідків. Одним із таких фактів є проживання осіб однією сім’єю.

Постанова Верховного Суду у справі № 754/12856/24 привертає увагу тим, що суд підтвердив можливість встановлення факту спільного проживання осіб однієї статі та водночас окреслив межі такого рішення в контексті українського сімейного законодавства.

Обставини справи

У вересні 2024 року заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю з іншим чоловіком, з яким проживав разом з 2013 року.

Заявник зазначав, що вони тривалий час проживали однією сім’єю. У 2021 році вони онлайн уклали шлюб у місті Прово, штат Юта, Сполучені Штати Америки.

У 2024 році його партнера було призначено на посаду першого секретаря Посольства України в Державі Ізраїль. У зв’язку з цим він звернувся до Міністерства закордонних справ України з проханням направити заявника у довготермінове відрядження разом із ним як члена сім’ї. Міністерство відмовило, пославшись на те, що українське законодавство визначає шлюб як союз чоловіка та жінки, а тому не може визнати одностатевий шлюб у сфері публічно-правових відносин.

З метою підтвердження сімейних відносин заявник звернувся до суду.

Деснянський районний суд міста Києва задовольнив заяву та встановив факт проживання заявника та іншої особи однією сім’єю з 2013 року.

Громадська організація подала апеляційну скаргу, вважаючи, що таке рішення фактично є легалізацією одностатевих шлюбів. Апеляційний суд закрив провадження, зазначивши, що рішення суду не стосується прав чи обов’язків цієї організації.

Організація звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення та погодився з висновком апеляційного суду про закриття апеляційного провадження.

Суд нагадав, що відповідно до статей 17 та 352 ЦПК України право на апеляційне оскарження мають учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо судовим рішенням вирішено питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.

Для реалізації такого права необхідною є наявність безпосереднього правового зв’язку між особою, яка подає апеляційну скаргу, та оскаржуваним судовим рішенням. Йдеться про випадки, коли судове рішення прямо встановлює, змінює або припиняє права чи обов’язки такої особи або містить висновки щодо її правового статусу.

Водночас громадська організація не була учасником цієї справи. Апеляційну скаргу вона подала як особа, яка не брала участі у справі, посилаючись на те, що рішення суду першої інстанції, на її думку, суперечить Конституції України та фактично легалізує одностатеві шлюби, що нібито зачіпає сферу її діяльності.

У цій справі рішення суду першої інстанції стосувалося лише встановлення юридичного факту проживання однією сім’єю двох фізичних осіб. Воно було спрямоване на виникнення юридичних наслідків саме для цих осіб — зокрема, могло стати підставою для вирішення Міністерством закордонних справ питання щодо направлення заявника у довготермінове відрядження як члена сім’ї дипломата.

Верховний Суд наголосив, що процесуальний закон дозволяє судам встановлювати факти, які мають юридичне значення, і при цьому не встановлює обмежень за статевою ознакою осіб, щодо яких встановлюється факт проживання однією сім’єю.

Також суд підкреслив, що відповідно до статті 21 Сімейного кодексу України шлюбом є союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Тому встановлення факту проживання однією сім’єю осіб однієї статі не є наданням їм статусу подружжя і не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Крім того, Верховний Суд зазначив, що діяльність громадської організації щодо протидії легалізації одностатевих шлюбів не створює для неї процесуального права на оскарження судового рішення, оскільки це рішення не вирішує питання про її права чи обов’язки.

З огляду на це суд дійшов висновку, що апеляційний суд обґрунтовано закрив апеляційне провадження.

Таким чином, Верховний Суд фактично підтвердив можливість встановлення судом факту проживання однією сім’єю осіб однієї статі, якщо це необхідно для виникнення юридичних наслідків у конкретних правовідносинах.

Водночас суд підкреслив, що таке рішення не означає легалізацію одностатевого шлюбу, оскільки українське законодавство визначає шлюб як союз жінки та чоловіка.

