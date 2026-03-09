  1. В Україні

Встановлення батьківства після смерті чоловіка: як це зробити за законом

12:19, 9 березня 2026
Йдеться про випадки, коли чоловік не перебував у шлюбі з матір’ю дитини або помер до її народження.
В Україні факт батьківства щодо дитини може бути встановлений навіть після смерті чоловіка. Це важливе юридичне питання, адже від визначення походження дитини залежать її права на спадщину, соціальні виплати та інші гарантії.

Законодавство передбачає кілька механізмів для встановлення батьківства у таких випадках — зокрема через суд або за відповідною заявою, залежно від обставин народження дитини та сімейного статусу батьків. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Існують такі шляхи встановлення факту батьківства після смерті чоловіка.

Відповідно до частини третьої статті 122 Сімейного кодексу України якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.

При цьому, статтею 130 Кодексу передбачено, що у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

Заява про встановлення факту батьківства може бути подана:

  • матір’ю;
  • опікуном, піклувальником дитини;
  • особою, яка утримує та виховує дитину;
  • самою дитиною, яка досягла повноліття.

У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини (стаття 123 Кодексу).

Якщо дитина зачата в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій після смерті чоловіка, питання визнання батьківства вирішується у судовому порядку шляхом подання заяви про встановлення факту батьківства.

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання (частина перша статті 316 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд у таких справах враховує всі докази, зокрема:

  • ДНК-експертизу (якщо можливо отримати генетичний матеріал батька);
  • наявність письмової згоди чоловіка на застосування допоміжних репродуктивних технологій;
  • показання свідків, листування, інші докази, що підтверджують намір чоловіка бути батьком.

діти мінюст Міністерство юстиції України

Стрічка новин

Блоги
Публікації
