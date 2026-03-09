  1. В Україні

МВС запустило сервіс, що допоможе встановити особи зниклих безвісти за татуюваннями

13:01, 9 березня 2026
Ілюстративне фото, джерело - Associated Press
Міністерство внутрішніх справ запустило новий онлайн-розділ «Впізнання за татуюванням» на порталі «Єдине вікно для громадян». Сервіс має допомогти встановлювати особи людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Новий розділ розміщено в категорії «Розшук». У ньому публікують ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які були доставлені на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. За даними МВС, ресурс покликаний допомогти слідчим швидше встановлювати особи загиблих.

Як скористатися новим розділом

Щоб скористатися можливостями розділу, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для громадян», перейти до переліку послуг та обрати категорію «Розшук», після чого відкрити розділ «Впізнання за татуюванням».

Для зручності користувачів у каталозі передбачено систему фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Зокрема, пошук можливий за такими параметрами:

  • категорія татуювання (тексти, портрети, військова символіка тощо);
  • тип татуювання (підкатегорія);
  • місце розташування та частина тіла;
  • пошук за описом.

Кожен ескіз містить детальну інформацію: номер ескізу, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: «Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера».

Каталог ескізів регулярно оновлюється та доповнюється новими матеріалами відповідно до визначеної структури.

Що робити, якщо ви впізнали татуювання

Якщо ви помітили татуювання, яке має значну схожість із тим, що було у вашого близького, який зник безвісти, повідомте про це:

  • Зателефонуйте на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - 1698

або

  • Надішліть повідомлення на електронну адресу: [email protected]

У повідомленні необхідно зазначити:

  • прізвище, ім’я та по батькові заявника;
  • контактний номер телефону;
  • дані зниклої особи (ПІБ, дата народження, ким доводиться);
  • номер ескізу татуювання;
  • інші деталі, що можуть допомогти в ідентифікації. За можливості долучіть фото татуювань зниклої особи.

Кожне таке повідомлення може суттєво прискорити процес встановлення особи та допомогти повернути ім’я загиблому.

МВС наголошує: інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації.

Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, рекомендуємо обов’язково подати анкету про особу, зниклу безвісти, через портал «Єдине вікно для громадян» (послуга «Подання анкети»). Це дозволяє зафіксувати детальні дані про людину - татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим у встановленні долі зниклого.

